Президент Белоруссии лишил званий 80 бывших сотрудников силовых структур

Минск, 4 мая. Руководитель белорусского государства Александр Лукашенко подписал указ о лишении званий 80 бывших военнослужащих и других экс-сотрудников силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. В распространенном релизе указано, что причиной лишения воинских званий стала деятельность данных белорусских граждан, дискредитирующая республику и ее органы власти.

По действующему белорусскому законодательству глава государства может лишить званий (воинских и специальных) как действующих сотрудников всех силовых структур, так и лиц, вышедших в отставку.

Ранее Лукашенко объяснил свое негативное отношение к властям США и стран ЕС.