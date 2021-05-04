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Анастасия Волочкова отчитала «ущербных» подписчиков за критику в свой адрес

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отчитала «ущербных» подписчиков за критику в свой адрес
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Москва, 4 мая. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова снова вернула возможность комментирования своих постов в Instagram. Однако высказывания многих подписчиков явно задели балерину.

Артистка в последние дни апреля отправилась на любимые Мальдивские острова. На своей странице в Instagram она регулярно выкладывает фото и видео, на которых демонстрирует, как проводит время на лазурном побережье с тайным возлюбленным по имени Олег.

Под теплым солнцем Волочкова, судя по всему, расслабилась, поэтому и решила вернуть возможность комментирования своих публикаций. Подписчики, которые долго не могли выразить своего мнения, бросились оценивать каждый новый снимок. К сожалению для балерины, многие из комментариев фолловеров оказались далеко не приятными комплиментами, а резкой критикой.

Звезда явно не ожидала такой реакции, поэтому буквально через несколько дней разразилась гневной тирадой. Она опубликовала пост, в котором отчитала своих завистников и назвала их «ущербными». По словам артистки, ей нет никакого дела до мнения «бестолковых» и «несостоявшихся» людей.

«Как посмотришь на аватарки и фото этих ботов проплаченных или физиономии недолюбленных страшных «писак» и их фигуры, становится просто смешно и жаль этих ущербных людей», — заявила Волочкова.

Танцовщица добавила, совершенная форма, которую ей удается поддерживать долгие годы, многим не дает покоя. Она призвала всех злопыхателей, которым она не нравится, отписаться от ее страницы. А своих поклонников Волочкова попросила не вступать в полемику с хейтерами.

Своих преданных фанатов артистка продолжает радовать коронным шпагатом. Благо на Мальдивских островах есть много мест, где звезда может сделать излюбленный трюк. Так, недавно Волочкова «покорила» пальму.

волочкова балерина фигура
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