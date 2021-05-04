S7 Group изучает целесообразность запуска лоукостера

Москва, 4 мая. Авиакомпания S7 Group рассматривает возможность создания лоукостера, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

По данным издания, руководство S7 сейчас занимается оценкой целесообразности проекта. Одновременно с этим компания ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов, рассказал представитель S7. Он добавил, что лоукостер будет запущен только в случае высокой бизнес-эффективности новой компании.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев ранее говорил о планах создать до 2022 года новый лоукостер для перелетов в средней полосе России. По его словам, такой перевозчик должен разгрузить Московский авиаузел. В настоящее время на территории РФ работает один лоукостер — это компания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот».

Совладелец Внуково Виталий Ванцев в конце апреля заявил, что цены на авиабилеты в России на некоторых направлениях могут вырасти. Среди причин возможного увеличения стоимости перелетом он назвал разницу курсов валют и подорожание авиакеросина.