Глава BioNTech сделал прогноз о формировании коллективного иммунитета в ряде стран мира

Нью-Йорк, 4 мая. Коллективный иммунитет к коронавирусу в ряде стран мира будет достигнут только к середине 2022 года, считает генеральный директор BioNTech Угур Шахин.

Такая ситуация прогнозируется в государствах с плотным населением. Шахин высказал такое мнение 4 мая в ходе саммита генеральных директоров, который организовало издание The Wall Street Journal.

«В ближайшие 12 месяцев все большее число индустриальных и развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода достигнут коллективного иммунитета благодаря тому, что игроки на рынке продолжат наращивать производственные мощности», — сообщил он.

Главы министерств туризма стран, которые входят в «Большую двадцатку» (G20), хотят поддержать инициативу введения COVID-паспортов. Документ позволит ускорить восстановление туристической сферы по всему миру.