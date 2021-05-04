Обильные ливни привели к смертельным наводнениям в девяти провинциях Ирана

Тегеран, 4 мая. Как минимум 10 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями в Иране. Государство оказывает помощь пострадавшим.

Спасатели борются с последствиями масштабных наводнений в девяти регионах страны, сообщает агентство ILNA. Всего были эвакуированы 48 домов, из них вывели около 100 человек. Пострадавшим помогают 78 бригад специалистов, вертолеты и автотранспорт.

На данный момент сотрудники экстренных служб обнаружили тела 10 погибших в различных провинциях. Власти оказывают гуманитарную помощь гражданам. Причиной ЧП стали обильные ливневые дожди, которые идут на территории страны в течение длительного времени.

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