Симферополь, 4 мая. Бурение скважин для обеспечения Крымского полуострова пресной водой планируют начать в июле. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Скважины для водоснабжения Крымского полуострова водой будут бурить в Азовском море. Специалисты ужа начали активное исследование косы. По словам министра, два судна на этой территории уже нашли воду, начало бурения скважин планируются начать в середине лета.

Правительство России выделило порядка 165 млрд руб. на решение проблемы водоснабжения Крыма с начала работ. Четыре построенных объекта водоснабжения уже ввели в эксплуатацию на полуострове.