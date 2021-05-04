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Повышение доходности американских гособлигаций отразилось на курсе доллара

Экономика
Повышение доходности американских гособлигаций отразилось на курсе доллара
pixabay.com/PD

Москва, 4 мая. Доллар растет во вторник по отношению к мировым валютам. Показатель восстановил прошлые потери благодаря повышению доходности американских государственных облигаций.

Рынки с нетерпением ожидают новых статистических данных, а американские государственные облигации дорожают, что влияет на укрепление доллара по отношению к мировым валютам. Курс евро снизился до 1,2005 доллара по сравнению с предыдущим закрытием на уровне 1,2061 доллара за евро, передает «Прайм».

Национальная валюта США подорожала по отношению к иене до 109,44 с предыдущего закрытия в 109,06 иены. Индекс доллара продемонстрировал рост на 0,41% и составил 91,32 пункта. В понедельник американская валюта снизилась на 0,3%, однако теперь повышение доходности облигаций позволит доллару восстановить потери.

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов ранее сообщил, что статус мировой валюты может серьезно навредить американскому доллару.

доллар облигации валюты
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