Повышение доходности американских гособлигаций отразилось на курсе доллара

Москва, 4 мая. Доллар растет во вторник по отношению к мировым валютам. Показатель восстановил прошлые потери благодаря повышению доходности американских государственных облигаций.

Рынки с нетерпением ожидают новых статистических данных, а американские государственные облигации дорожают, что влияет на укрепление доллара по отношению к мировым валютам. Курс евро снизился до 1,2005 доллара по сравнению с предыдущим закрытием на уровне 1,2061 доллара за евро, передает «Прайм».

Национальная валюта США подорожала по отношению к иене до 109,44 с предыдущего закрытия в 109,06 иены. Индекс доллара продемонстрировал рост на 0,41% и составил 91,32 пункта. В понедельник американская валюта снизилась на 0,3%, однако теперь повышение доходности облигаций позволит доллару восстановить потери.

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов ранее сообщил, что статус мировой валюты может серьезно навредить американскому доллару.