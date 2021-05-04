Милана Тюльпанова опровергла информацию о баснословных алиментах от Кержакова

Москва, 4 мая. Блогер Милана Тюльпанова сейчас в одиночку воспитывает сына Артемия. С отцом ребенка, известным футболистом Александром Кержаковым она развелась со скандалом в 2019 году.

Бывшая жена спортсмена не раз заявляла, что ей приходится много работать, чтобы водить сына на спортивные секции, развивающие занятия, а также оплачивать его репетиторов. Многие не поверили словам Тюльпановой, ведь Кержаков в прошлом высокооплачиваемый футболист и наверняка может выплачивать приличные алименты.

Девушке похоже надоели эти пересуды, поэтому в своем Instagram-аккаунте она опубликовала скриншот с банковским переводом. Кержаков давно лишился многомиллионных контрактов. Теперь спортсмен работает в качестве тренера футбольного клуба «Томь» и получает зарплату в разы скромнее. Согласно смс-поступлению алиментов, которое показала Тюльпанова, Кержаков перевел для 4-летнего сына 27500 рублей.

«Ну вот, что имеем, то имеем. Спасибо и на этом, как говорится», — подписала скриншот бывшая супруга футболиста.

Блогер Лена Миро тут же обвинила Тюльпанову во лжи. По ее словам, она решила разобраться в ситуации и лично связалась с Кержаковым. Спортсмен объяснил, что вышеупомянутые 27 тысяч рублей были лишь частью алиментов. В целом он ежемесячно платит по 100 тысяч рублей, поэтому экс-супруга фактически оболгала спортсмена.

Недавно Милана Тюльпанова негативно отозвалась о тяжелобольной экс-супруге футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой. В Instagram Stories она обвинила Казьмину в желании жить на чужие деньги.