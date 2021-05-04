Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 19:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:27
Армия
Финские СМИ предупредили Запад о фатальных последствиях новой гонки вооружений
19:23
Общество
Почему немецким экологам нравится американский газ, обсудят в медиацентре «Патриот»
19:23
Весь мир
Посол России подтвердил прочность отношений с Египтом
19:18
Общество
Хуснуллин рассказал, доволен ли он темпами строительства объектов ФЦП в Севастополе
19:16
Общество
Свежая щепа вызвала восторг у лис Павлуши и Ариши из Абаканского зоопарка
19:14
Шоу-бизнес
Певицу Валерию заподозрили в использовании парика
19:11
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный рассказал, как в юности девушки носили его на руках
19:10
Экономика
Американские миллиардеры разбогатели на 195 млрд долларов при Байдене
19:02
Общество
Кардиолог объяснил, чем опасен неконтролируемый прием аспирина
19:00
Весь мир
Генпрокуратура Турции арестовала девять человек за шпионаж в оборонном секторе
18:58
Экономика
Эксперт Юсуфов объяснил мотивы «Яндекса» при покупке банка «Акрополь»
18:56
Шоу-бизнес
Рэпера Моргенштерна заметили в стриптиз-клубе Санкт-Петербурга
18:52
Политика
Президент Белоруссии лишил званий 80 бывших сотрудников силовых структур
18:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отчитала «ущербных» подписчиков за критику в свой адрес
18:51
Экономика
S7 Group изучает целесообразность запуска лоукостера
18:50
Общество
Глава BioNTech сделал прогноз о формировании коллективного иммунитета в ряде стран мира
18:49
Происшествия
Обильные ливни привели к смертельным наводнениям в девяти провинциях Ирана
18:48
Общество
Блокадный Ленинград в мобильном приложении обсудят в медиацентре «Патриот»
18:47
Политика
МИД Франции вызвал посла России из-за санкций против Евросоюза
18:47
Общество
Хуснуллин назвал дату начала бурения скважин для водоснабжения Крыма
Все новости

Спрос на наличные деньги резко увеличился в России

1
Экономика
Спрос на наличные деньги резко увеличился в России
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Москва, 4 мая. Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле 2021 года увеличился на 366,9 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ.

По информации регулятора, это самый резкий отток в наличность с начала года. В январе в России наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был всего 121,1 млрд рублей. В марте объем ликвидности на руках сократился на 29,7 млрд, пишет РБК.

Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин объяснил, что перед майскими праздниками в России традиционно наблюдается активизация спроса на наличные. Однако, по его словам, в этом году отток оказался выше обычного примерно на 100 млрд рублей. Как отметил эксперт, не исключено, что одной из причин стало увеличение количество выходных дней в мае.

Экономисты ВШЭ ранее объяснили высокий спрос на наличные в 2020 году среди россиян активизацией теневой торговли. По оценке специалистов, сумма наличности в обращении россиян за год увеличилась почти на 3 трлн рублей.

финансы центробанк рф экономика россии наличные
1 комментарий
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 59549 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 53774 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 45127 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38547 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 30704 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Экономика / Спрос на наличные деньги резко увеличился в России
Рейтинг@Mail.ru