Спрос на наличные деньги резко увеличился в России

Москва, 4 мая. Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле 2021 года увеличился на 366,9 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ.

По информации регулятора, это самый резкий отток в наличность с начала года. В январе в России наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был всего 121,1 млрд рублей. В марте объем ликвидности на руках сократился на 29,7 млрд, пишет РБК.

Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин объяснил, что перед майскими праздниками в России традиционно наблюдается активизация спроса на наличные. Однако, по его словам, в этом году отток оказался выше обычного примерно на 100 млрд рублей. Как отметил эксперт, не исключено, что одной из причин стало увеличение количество выходных дней в мае.

Экономисты ВШЭ ранее объяснили высокий спрос на наличные в 2020 году среди россиян активизацией теневой торговли. По оценке специалистов, сумма наличности в обращении россиян за год увеличилась почти на 3 трлн рублей.