В Центробанке РФ пересмотрели прогноз по ликвидности банков

Москва, 4 мая. Банк России скорректировал свой прогноз по структурному профициту ликвидности банков.

Повышение ожиданий от структурного профицита ликвидности банков зафиксировали в Центральном банке Российской Федерации. Об этом пишет «Прайм».

Прогноз организации был повышен до 0,9-1,5 трлн рублей вместо 0,8-1,4 трлн рублей, как сообщается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Банк России продолжает учитывать тот факт, что часть наличных средств должна вернуться в кредитные организации в течение нескольких лет, так как распространение коронавируса способствовало повышению спроса на данный вид денег. При этом прогноз по возврату «налички» снизили в регуляторе на 0,2 трлн рублей — представители ЦБ ожидают небольшого роста объемов наличных в обращении.

Доклад Центробанка РФ также содержит информацию о том, что ухудшение эпидемиологической обстановки может негативно отразиться на темпах восстановления российской экономики. Представители Банка России указывают на зарождение новых мутаций коронавируса, однако подчеркивают, что сейчас риски для рынка не такие высокие, как во время прошлого года.