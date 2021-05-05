«Наши дети помнят все»: что российские школьники знают о Дне Победы

В последние годы распространилось мнение, что нынешние школьники знают о Великой Отечественной войне гораздо меньше, чем предыдущие поколения.

Корреспондент ФАН решил проверить, действительно ли это так, и сходил в одну из московских школ, где пообщался с учителем истории и поговорил с детьми о том, как они понимают события Великой Отечественной войны и как относятся ко Дню Победы, Параду и акции «Бессмертный полк».

«Тема Великой Отечественной войны всегда на слуху»

Собеседницей ФАН стала учитель истории школы № 285 Мария Николаевна Чеботаревич. В этом учебном заведении она преподает уже третий год, работая преимущественно с учениками 6-8 классов.

Федеральное агентство новостей / Юлия Малькова

Педагог отметила, что уровень знаний современных школьников о Великой Отечественной войне не упал, согласно многим заблуждениям, а напротив — вырос. Мария Чеботаревич считает, что это стало возможно в какой-то мере благодаря публикации ранее недоступных архивов в интернете.

«Оцифрованы многие архивные данные, и у ребят появилась возможность познакомиться с ними в интернете, — заметила учитель. — Например, Главархив очень часто публикует различные материалы, которые в дальнейшем использует библиотека МЭШ (Московская электронная школа). Эти документы очень помогают и школьникам, и учителям поближе узнать историю своей семьи и историю Великой Отечественной войны. Сайт «Память народа» также помогает узнать поподробней о своих близких, которые были участниками Великой Отечественной».

Мария Чеботаревич добавила, что учащиеся школы №285 активно принимают участие в различных конкурсах и проектах. Один из наиболее интересных — олимпиада «Не прервется связь поколений». Участники олимпиады готовят исследовательскую работу, в которой они могут рассказать о своих родственниках-ветеранах, раскрыть историю семейной реликвии, связанной с событиями 1941–1945 годов. В прошлом году школа заняла второе место в Москве по количеству призеров и победителей.

«Конечно же, такой проект повышает их интерес к теме Великой Отечественной войны, потому что они все проносят через свою семью, — подчеркнула собеседница ФАН. — Можно сказать, что это уже семейный проект, потому что все родители начинают искать данные о своих родных, устанавливают путь боевой славы. Это все очень объединяет и сплачивает».

Учитель истории отметила, что участие в олимпиаде иногда приводит к неожиданным открытиям.

«Одна ученица кадетского класса выяснила, что ее прадедушка принимал участие в тех же сражениях, что и дедушка одной из учительниц нашей школы, — сообщила Мария Чеботаревич. — Это очень увлекательный момент. Когда мы читали сочинение, эти моменты стали известны».

Федеральное агентство новостей / Юлия Малькова

Помимо олимпиады «Не прервется связь поколений», школьники участвуют и в других проектах. Ребята смотрят фильмы о войне, выступают на конкурсах чтецов.

«Тема Великой Отечественной всегда находится в школе на слуху, — подчеркнула педагог. — Не бывает такого, что о ней забывают».

Кроме того, поскольку школа № 285 носит имя Героя Советского Союза Владимира Александровича Молодцова, ее учащихся регулярно участвуют в мероприятиях, посвященных этому известному разведчику. В 2019 году школа вступила в московский образовательный историко-патриотический проект «Путь героя». Команда школы подготовила и осуществила уникальный маршрут по местам, связанным с историей подвига Молодцова.

«Ребята ездили в Рязанскую область, где школа носит такое же название, как и наша, — рассказала Чеботаревич. — Они также посещали город Сасово, побывали в школе, где обучался Владимир Александрович. Они посетили краеведческий музей, познакомились с сотрудниками. Данный путь был не из легких, но ребята успели и пообщаться с родственниками Молодцова, и познакомиться поподробнее с историей его детства — приблизить героя к себе».

После беседы с Марией Николаевной корреспондент ФАН смог пообщаться и с учениками старших классов. Ребята немного волновались, но не показывали виду и уверенно отвечали на все вопросы.

Федеральное агентство новостей / Юлия Малькова

«Незабываемый подвиг»

— Вы учитесь в школе №285, которая носит имя Героя Советского Союза Молодцова. Что вы знаете об этом человеке?

Панчурина Елизавета, 11 класс:

— Владимир Александрович совершил незабываемый подвиг. Из года в год мы вспоминаем его и проводим парады, флешмобы в различных соцсетях. Этот человек защитил нашу страну от фашистов.

Щеголев Максим, 11 класс:

— Владимир Александрович Молодцов — Герой Советского Союза, который был назначен командиром разведки. Он был лидером партизанского движения в оккупированной Одессе. Он командовал отрядом партизан, которые вели подрывную деятельность в оккупированном городе, подрывали инфраструктуру, ломали планы румынских полицаев и в целом вели активную борьбу с фашистскими захватчиками. К сожалению, в 1942 году он был пойман и казнен из-за предательства. В 1944 году Советский Союз признал его героем, наградил великой медалью за заслуги в Великой Отечественной войне, а его подвиги увековечили в истории. Поэтому наша школа и носит имя этого героя.

Укругина Дарья, 10 класс:

— Я участвовала в проекте «Путь героя». Мы проходили по всем местам Владимира Молодцова: приходили в его школу, ездили в Рязань, Кратово, Сасово. Я считаю, что Молодцов — очень сильный человек. Во втором корпусе нашей школы есть музей, который носит его имя. Я считаю, что ученикам и учителям нашей школы стоит как можно больше проводить мероприятий, связанных с ним, чтобы о нем и его подвигах узнавало больше людей.

Глазунова Анастасия, 10 класс:

— Я согласна со словами всех ребят. Владимир Александрович — Герой Советского Союза, но награжден, к сожалению, посмертно. Он отдал долг своей Родине, его вклад в историю очень важен. Ежегодно в нашей школе мы проводим уроки, посвященные ему.

Федеральное агентство новостей / Юлия Малькова

«Двоюродному прадедушке было 17 лет, как и мне»

— Вы ежегодно участвуете в конкурсе сочинений «Не прервется связь поколений». Чему были посвящены ваши работы, о ком и о чем вы писали?

Панчурина Елизавета:

— Я участвую в этой олимпиаде из года в год. Я рассказываю про своего семейного героя. К сожалению, мне не так много о нем известно, но в нашей семье ценится все, что мы знаем о нем. Я стараюсь это сохранить, чтобы следующим поколениям было известно об их семейном герое. Это Петр Владимирович Панчурин, который вылечил много людей на своем веку и помог тяжелораненым военным продолжать защищать свою Родину. Также мои предки со стороны мамы были состоятельными людьми и, чтобы помочь Родине победить в войне, вложили все, что у них было на закупку танков и оружия. Они хотели помочь нашим солдатам, которые участвовали в кровопролитных боях.

Щеголев Максим:

— Я тоже неоднократно участвовал в конкурсе сочинений «Не прервется связь поколений». Несколько раз я получил титул призера и даже один раз побеждал. Я писал про моего двоюродного прадедушку Сошина Константина Яковлевича, который служил трюмным машинистом на подводной лодке. Когда он ушел на фронт, ему было 17 лет, как и мне. Я не могу даже представить, каково это — в 17 лет отправиться на кровопролитнейшую войну. Я очень горжусь своим двоюродным прадедушкой, который, несмотря на свой возраст, поступал как настоящий взрослый человек. Он защитил нашу Родину от фашистских захватчиков, а также от императорской Квантунской армии Японии, которая угрожала Дальневосточному региону Советского Союза.

Укругина Дарья:

— В прошлом году я победила в конкурсе, я писала сочинение про Владимира Александровича Молодцова. Я очень прониклась его жизнью, и мне стало интересно узнать о нем немного больше. Мне очень помогло то, что я ходила в поход «Путь героя», вела записи во время похода, делала фотографии. Я считаю, что все это должно развиваться дальше.

Глазунова Анастасия:

— Я писала про своего прадеда по маминой линии. Он участвовал в битве за Севастополь. Он не любил говорить про войну. Ему было это тяжело психологически, он не делился. Он был Героем Советского Союза и во время блокады спас маленькую девочку, которая осталась без родителей. Он долго за ней ухаживал.

Федеральное агентство новостей / Юлия Малькова

«Папа обожает фильмы о войне»

— Есть ли у вас любимое произведение о Великой Отечественной войне — книга или кино? Чем оно вам запомнилось?

Панчурина Елизавета:

— Я читала произведение Шолохова «Судьба человека», оно оставило неизгладимое впечатление. Оно рассказывает об Андрее Соколове, который пострадал из-за войны. Он потерял всю свою семью, но обрел сына. Это произведение очень тяжелое, оно показывает мужчину, который потерял все, но в то же время он дает отпор в плену. Он дает фашистам понять, кто такой русский человек и на что он способен. Будучи один на один с фашистами, он не дает слабину, показывает всю свою силу.

Щеголев Максим:

— Я бы хотел привести в пример один из самых моих любимых советских фильмов про Великую Отечественную войну. Это фильм «Офицеры», где очень хорошо показана история одной семьи, на судьбу которой повлияла война. Тем, кто не смотрел этот фильм, надо его посмотреть.

Укругина Дарья:

— Я смотрела документальный фильм про блокаду Ленинграда. Мои прабабушка и прадедушка пережили блокаду, они делали все возможное, чтобы этот период поскорее кончился. Непонятно, как люди через все это прошли, сколько у них было сил и энергии, чтобы отдавать себя полностью своей Родине и помогать другим.

Глазунова Анастасия:

— В нашей семье очень чтится память о Великой Отечественной войне. Мой папа обожает все фильмы о войне, я смотрела их большое количество. Те же «28 панфиловцев», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни «старики» — очень много фильмов можно в пример привести. У меня смешанное отношение к таким фильмам, потому что очень тяжело смотреть на события и чувства людей, которые они переживали в этот момент.

Федеральное агентство новостей / Юлия Малькова

«Ощущается русский патриотизм»

— На ваш взгляд, насколько важно чтить память о Великой Отечественной войне и праздновать 9 Мая? Участвуете ли вы и ваши близкие в акции «Бессмертный полк»?

Панчурина Елизавета:

— Я считаю, что очень важно ценить прошлое. Как говорят, без прошлого нет будущего. Прошлое заставляет задуматься об ошибках, чтобы в дальнейшем их не совершать. Как мы знаем по рассказам наших бабушек и дедушек, война — очень страшное событие. Оно не должно ни в коем случае повториться. Именно прошлое помогает нам осознать всю ту страшную ситуацию. Что касается «Бессмертного полка», я смотрю его, к сожалению, только по телевизору. Я поддерживаю всех тех, кто в этот момент участвует в этом параде. Я очень чту это все, это русский патриотизм. В каждой семье есть погибшие родственники, которые всю жизнь свою отдали на защиту нашей Родины. Парады очень важны для сплочения нашего русского народа.

Щеголев Максим:

— Как говорил Михаил Ломоносов, «народ, не знающий своей истории, не имеет будущего». Во-первых, каждый гражданин Российской Федерации обязан знать историю своей страны. Главной страницей, скорее всего, в истории нашей страны является Великая Отечественная война. Поэтому я считаю, что акция «Бессмертный полк» и другие мероприятия хорошо сплачивают людей и позволяют им вспомнить историю своей страны и почтить память погибших ветеранов. Мой отец почти каждый год ходит на акцию «Бессмертный полк». К сожалению, у меня не было возможности участвовать с ним, но я хотел на следующий год пойти вместе со своим папой.

Укругина Дарья:

— Я считаю, что события Великой Отечественной войны ни в коем случае нельзя забывать. Это нужно помнить, нужно чтить героев. Если мы забудем те события, то это может повториться снова. Я даже не знаю, будет ли кто-то так помогать друг другу, как во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что акции, связанные с Великой Отечественной, должны развиваться. Народ должен видеть, что наши предки сделали все для того, чтобы над нашей головой было мирное небо.

Глазунова Анастасия:

— Моя семья в Крыму каждый год ездит в Севастополь, чтобы участвовать в акции «Бессмертный полк». Я считаю, что это важная акция, она помогает всем нам сплотиться. Все вместе мы чтим память наших предков. Таким образом большое количество людей одновременно говорят «спасибо». Хотя это просто слова, и нам никак не отплатить наш долг перед героями.

Федеральное агентство новостей / Юлия Малькова

Уверенные ответы школьников, их знание истории и интерес к отечественным произведениям о Великой Отечественной войне говорят сами за себя. Новое поколение граждан вовсе не лишилось исторической памяти. Однако знания учеников — всегда заслуга учителя.

Мария Чеботаревич призналась, что для нее является важным не просто осветить тему Великой Отечественной войны сухими голыми фактами, но и вовлечь учеников в изучение материала.

«Всегда хочется остановиться отдельно на конкретных судьбах, показать боевой дух, настрой советского народа в этот период, рассказать о том, чем они жертвовали, — подчеркнула Мария Чеботаревич. — Война коснулась каждую семью, это не прошло мимо. Необходимо, чтобы ребята помнили об этом и чувствовали свою причастность».

Ранее колумнист ФАН Роман Носиков рассказал о выставке в Центральном музее Вооруженных Сил, посвященной подвигу генерала Николая Берзарина.