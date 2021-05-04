Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты

Вашингтон, 4 мая. Видеоблог Defense News снял ролик о российской подлодке «Дмитрий Донской». Западные зрители неудачно попытались принизить боевую мощь субмарины.

Видео о «Дмитрии Донском» появилось на крупном YouTube-канале Defense News и за несколько недель набрало более полумиллиона просмотров. В ролике сделан акцент на рекордных размерах российской атомной подлодки: ее длина составляет 175 метров, ширина – 25 метров, а водоизмещение – 48 тыс. тонн. «Донской» относится к проекту 941 «Акула» и несет 20 баллистических ракет «Булава» в дополнение к тактическим системам.

Западные зрители попытались оспорить боевые качества российской подлодки-рекордсмена. Однако аргументы других подписчиков (как с Запада, так и из России) перечеркнули эти нападки. Пользователи напоминают, что после запуска ядерных ракет с «Дмитрия Донского» Западу будет нечего противопоставить России и ее флоту, а попытки уничтожить подлодку конвенциональным оружием будут пресечены ее ракетами и торпедами.

«Если бы войны выигрывались огромными размерами, Россия бы побеждала. Но «Атлантида» (концепция подлодки Atlantis. — Прим. ред.) Королевского флота Британии одним словом заставит эту большую старую палку сморщиться до размеров крохотной креветки. Мы снова поднимаем планку», - написал Ting в комментариях к видео.

«А когда в дело вступят остальные русские подлодки – а их 61, – ваша «Атлантида» буквально станет Атлантидой», - ответил Ron Jeremy.

«Это огромный монстр. Но он проиграет подводный бой из-за размеров и низкой маневренности», - считает Cff Champ.

«Какой смысл строить подлодку, которую можно легко отследить в современной подводной войне?» – задается вопросом Abdiel Abraar.

«Это последний аргумент. Никого не волнует, что будет с подлодкой после запуска. А до пуска вы просто не сможете ее найти и уничтожить. И кто сказал, что вы вообще сможете ее уничтожить? Ведь она несет не только МБР. Она способна в одиночку уничтожить весь авианосный флот», - пишет в ответ Максим Баркан.

«Дмитрий Донской» традиционно входит в рейтинги не только крупнейших, но и самых опасных подлодок мира. Китайское издание Sohu отмечает возможность субмарины атаковать одновременно несколько целей ядерными ракетами «Булава».