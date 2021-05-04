Ректор ВШЭ Кузьминов отметил опасность уменьшения финансов среднего класса

Москва, 4 мая. Недостаточность господдержки среднего класса на фоне пандемии отметил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. В условиях падения доходов невозможно поддерживать только самых слабых.

Значительная часть населения, выпавшая из среднего класса во время пандемии коронавируса, оказалась за чертой бедности. По мнению эксперта, «политический дефект» состоит в том, что государство поддерживало производство, забывая о представителях среднего класса. Экономист отметил, что любые нововведения в потреблении и экономике поддерживаются именно этой категорией граждан.

«Ключевой вызов, с которым Россия должна справляться сейчас, — это продолжающееся падение реальных доходов населения. И справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя», — цитирует РБК слова Кузьминова.

Ректор предупреждает, что переход из среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен». Пока эксперт не видит последствий этого процесса — острые политические противостояния последнего времени, скорее всего, не являются ответом, резюмировал Кузьминов.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский ранее прокомментировал данные Росстата о снижении бедности в стране.