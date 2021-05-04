Психолог объяснил, как бороться с тягой к алкоголю

Москва, 4 мая. Желание употребить алкоголь можно побороть, переключив внимание на предшествующие этому состоянию мысли, заявила психолог Алиса Метелина.

Если во время майских праздников человек отступил от нормы и пил больше обычного (например, пять дней из десяти), его нельзя назвать алкоголиком, объяснила Метелина. Это не очень хорошо для организма, но в целом приемлемо. Если пить хочется не только в праздники, но и в другие дни, стоит задуматься, что предшествует этому состоянию.

«Вы захотели выпить когда, в какой момент? Может быть, на самом деле вам захотелось, например, ласки и нежности или вам захотелось, чтобы вас кто-нибудь погладил, обнял, какого-то физического телесного контакта», — объяснила психолог в интервью для телеканала «Звезда», добавив, что алкоголизм не грозит тем, кто осознает свои истинные потребности.

Россиянам ранее рассказали, как правильно употреблять спиртное. Любой алкоголь обладает мочегонным эффектом. В связи с этим нужно следить за нормой потребления жидкости в сутки, отметила член Национального общества диетологов, нутрициолог Ольга Деккер.