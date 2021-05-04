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В Совбезе РФ рассказали об увлечении Путина волейболом

  /   Обновлено: 04 мая 2021 18:35
Политика
В Совбезе РФ рассказали об увлечении Путина волейболом
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин любит волейбол и неплохо в нем разбирается. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Один из российских телеканалов выпустил документальный фильм о развитии волейбола в стране. Патрушев появился в ленте, так как он также является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. Он признался, что Путин интересуется этим видом спорта, разбирается в нем на профессиональном уровне и смотрит матчи.

Ранее Патрушев заявил о готовности России налаживать контакты с Соединенным Штатами.

путин патрушев спорт волейбол
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