В Совбезе РФ рассказали об увлечении Путина волейболом

Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин любит волейбол и неплохо в нем разбирается. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Один из российских телеканалов выпустил документальный фильм о развитии волейбола в стране. Патрушев появился в ленте, так как он также является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. Он признался, что Путин интересуется этим видом спорта, разбирается в нем на профессиональном уровне и смотрит матчи.

Ранее Патрушев заявил о готовности России налаживать контакты с Соединенным Штатами.