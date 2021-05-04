Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова продемонстрировала аппетитные формы в купальнике

Москва, 4 мая. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова порадовала поклонников смелой фотографией. Спортсменка продемонстрировала фигуру в купальнике.

На своей странице в Instagram гимнастка опубликовала снимки, на которых она позирует в морской воде, стоя спиной к камере. Благодаря ракурсу подписчики получили возможность разглядеть аппетитные формы спортсменки. Сама Бирюкова сравнила себя на фото с мировыми знаменитостями.

«Удивительные солнечные тени, отражение воды и неудачный ракурс делают меня поразительно похожей на Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес», — подписала снимки гимнастка.

Снимки в купальнике взбудоражили подписчиков знаменитости. Поклонники оставили под постом 23-летней спортсменки множество комплиментов.

«Обалденный ракурс!!! Вы, как всегда, прекрасны!!!»; «Богиня!»; «Верунь, отличный ракурс! И прекрасные формы!»; «Верочка, ты прелестна и обворожительна при любом ракурсе!!! Очень фотогенична и всегда подчеркиваешь свои выгодные стороны!!!» — написали восхищенные комментаторы.

Снимками в соцсетях поклонников часто радует другая гимнастка — Ляйсан Утяшева. В последнее время она заметно похудела, и фанаты даже перепутали ее с актрисой Кристиной Асмус на одном из фото.