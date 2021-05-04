Бундестаг: иск экологов не остановит строительство «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая. Иск экологов в отношении «Северного потока — 2» не остановит реализацию проекта, считают в немецком бундестаге.

Немецкая организация по охране природы Nabu подала иск против газопровода «Северный поток — 2». Экологи утверждают, что проект якобы вредит среде обитания на дне Балтийского моря.

В бундестаге уверены, что жалоба не остановит реализацию проекта, но не исключают замедления строительства газопровода из-за судебного разбирательства.

Ранее экономист Наталья Мильчакова назвала абсурдными судебные иски Nabu против «Северного потока — 2». По ее словам, авторы жалобы пытаются пролоббировать интересы Польши и США.

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