Песков исключил участие Путина в хоккейном гала-матче 10 мая

Москва, 4 мая. Президент РФ Владимир Путин не примет участия в гала-матче с легендами отечественного хоккея, который пройдет 10 мая. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер не планирует принять участие в матче, который состоится в рамках турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Стоит отметить, что финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся 4 мая. Во время мероприятия Путин заявил, что Россия входит в число ведущих хоккейных держав.