Оперштаб РФ зафиксировал минимум новых случаев коронавируса с сентября 2020 года

Москва, 4 мая. Всего 7770 новых случаев коронавируса выявили в РФ за прошедшие сутки. Этот показатель стал самым низким в стране с сентября 2020 года.

Ситуация с распространением COVID-19 в России постепенно налаживается. Еще 6755 жителей России завершили лечение от заболевания в течение последних суток. Согласно информации оперштаба, 26 сентября 2020 года положительный результат теста на коронавирус получили 7523 россиянина.

Прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 началась в РФ с декабря прошлого года. Первые прививки от заболевания получили медики, учителя и другие представители социальных профессий. Сейчас процедура доступна всем желающим без медицинских противопоказаний.