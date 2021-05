Мужчина устроил перестрелку у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли

Маклин, 4 мая. Сотрудники ФБР выстрелили в вооруженного мужчину за то, что он пытался прорваться в штаб-квартиру ЦРУ в Вирджинии. Погибший хотел проехать в разведывательное управление на автомобиле. О ситуации сообщило NBC News.

По данным правоохранителей, около 18 часов вечера 3 мая мужчина на своей машине попытался проехать в штаб-квартиру ЦРУ без разрешения. Охранники его остановили и попросили уехать, но он отказался, а затем стал угрожать им взрывчаткой. После длительных переговоров мужчина вышел из автомобиля и начал размахивать пистолетом, и тогда по нему открыли огонь сотрудники ФБР.

Пострадавший был доставлен в больницу, о его состоянии данных нет.

Охранники рассказали, что мужчина был психически неуравновешен и раньше он также пытался попасть в главный офис разведки.

Update:



FBI agent opens fire on suspect outside CIA headquarters in Virginiahttps://t.co/hnN8LIC0sK