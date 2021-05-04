Волгоградская прокуратура проведет проверки в спортшколе погибших в ДТП баскетболисток

Волгоград, 4 мая. Руководство одной из спортивных школ ждет проверку в связи с ДТП, в котором погибли пять юных спортсменок.

Спортивная школа, в которой занималась детская баскетбольная команда, попавшая в ДТП на Ставрополье, будет подвергнута проверке со стороны местной прокуратуры, сообщает источник ФАН. Сотрудники надзорного ведомства оценят, как руководители учреждения договариваются о проведении соревнований и возят на них подростков.

Авария с пятью погибшими девочками-спортсменками произошла 30 апреля возле хутора Ямки. Прокуратуре уже удалось установить, что водитель автобуса не имел лицензии, а сам транспорт передвигался при наличии ряда технических нарушений, писал ФАН.