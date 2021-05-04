Андрей Малахов рассказал, что ему поступали звонки от агента скопинского маньяка

Москва, 4 мая. Известный телеведущий Андрей Малахов рассказал, что несколько раз получил звонок от человека, который представлялся как агент скопинского маньяка Виктора Мохова.

По словам Малахова, ему пришлось отбиваться от нападок и обвинений, когда его заподозрили в подготовке интервью со скопинским маньяком. После того как Виктора Мохова выпустили из тюрьмы, он не доехал до места жительства. Пользователи Сети тут же заговорили, что насильника представят в студии программы «Привет, Андрей!».

Сам телеведущий заявил, что никогда бы не поступился со своими принципами, однако кто-то действительно хотел заработать на этой истории. По словам Малахова, ему неоднократно поступали звонки от человека, который представился агентом скопинского маньяка и пытался договориться об интервью за круглую сумму.

«Нам в редакцию звонил человек, который представился его агентом и рассказал, что через две недели выходит такой-то маньяк, и он готов дать интервью за 3 миллиона рублей. Я говорю: вы с ума сошли? У маньяка есть агент! Представляете?! Я думал, что уже все видел и слышал… Но это за гранью добра и зла», — признался ведущий в интервью «Комсомольской правде».

Телезвезда утверждает, что тогда одна из московских студий взялась за интервью с насильником. Однако, когда разгорелся публичный скандал, все оперативно свернули. После этого якобы агент Мохова снова связался с редакцией Малахова и запросил уже 600 тысяч рублей. По словам Малахова, он не стал бы делать программу с маньяком даже бесплатно.

Интервью у скопинского маньяка взяла Ксения Собчак на своем YouTube-канале. Это вызвало неоднозначную реакцию публики. Если одни похвалили телеведущую за смелость, другие (которых значительно больше) посчитали недопустимым ее поступок.