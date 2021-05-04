Финансовые эксперты представили прогноз курса рубля на май

Москва, 4 мая. Причин для снижения цен на нефть и нарастания новых геополитических рисков в мае быть не должно. Такое мнение выразил главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров.

Курс российской валюты в этом месяце сохранится в коридоре от 73 до 75 руб. за доллар, передает «Коммерсантъ» слова эксперта.

Сохранение рубля в диапазоне 73–76 руб. за доллар в течение мая ожидает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он также подтверждает наличие сейчас благоприятной конъюнктуры на рынке.

Отрицательные геополитические факторы в последний период стали восприниматься рынком немного спокойнее, что позволяет рублю стремиться к более фундаментально обоснованным уровням, отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его прогнозу, нацвалюта России в мае окажется в коридоре 73,5–74,0 руб. за доллар.

После майских праздников на валютном рынке могут возникнуть предпосылки для ослабления курса доллара, полагает представитель инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. При этом, по его мнению, существенных колебаний курсов наблюдаться не будет.