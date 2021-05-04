Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 19:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:27
Армия
Финские СМИ предупредили Запад о фатальных последствиях новой гонки вооружений
19:23
Общество
Почему немецким экологам нравится американский газ, обсудят в медиацентре «Патриот»
19:23
Весь мир
Посол России подтвердил прочность отношений с Египтом
19:18
Общество
Хуснуллин рассказал, доволен ли он темпами строительства объектов ФЦП в Севастополе
19:16
Общество
Свежая щепа вызвала восторг у лис Павлуши и Ариши из Абаканского зоопарка
19:14
Шоу-бизнес
Певицу Валерию заподозрили в использовании парика
19:11
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный рассказал, как в юности девушки носили его на руках
19:10
Экономика
Американские миллиардеры разбогатели на 195 млрд долларов при Байдене
19:02
Общество
Кардиолог объяснил, чем опасен неконтролируемый прием аспирина
19:00
Весь мир
Генпрокуратура Турции арестовала девять человек за шпионаж в оборонном секторе
18:58
Экономика
Эксперт Юсуфов объяснил мотивы «Яндекса» при покупке банка «Акрополь»
18:56
Шоу-бизнес
Рэпера Моргенштерна заметили в стриптиз-клубе Санкт-Петербурга
18:52
Политика
Президент Белоруссии лишил званий 80 бывших сотрудников силовых структур
18:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отчитала «ущербных» подписчиков за критику в свой адрес
18:51
Экономика
S7 Group изучает целесообразность запуска лоукостера
18:50
Общество
Глава BioNTech сделал прогноз о формировании коллективного иммунитета в ряде стран мира
18:49
Происшествия
Обильные ливни привели к смертельным наводнениям в девяти провинциях Ирана
18:48
Общество
Блокадный Ленинград в мобильном приложении обсудят в медиацентре «Патриот»
18:47
Политика
МИД Франции вызвал посла России из-за санкций против Евросоюза
18:47
Общество
Хуснуллин назвал дату начала бурения скважин для водоснабжения Крыма
Все новости

Финансовые эксперты представили прогноз курса рубля на май

Экономика
Финансовые эксперты представили прогноз курса рубля на май
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 мая. Причин для снижения цен на нефть и нарастания новых геополитических рисков в мае быть не должно. Такое мнение выразил главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров.

Курс российской валюты в этом месяце сохранится в коридоре от 73 до 75 руб. за доллар, передает «Коммерсантъ» слова эксперта.

Сохранение рубля в диапазоне 73–76 руб. за доллар в течение мая ожидает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он также подтверждает наличие сейчас благоприятной конъюнктуры на рынке.

Отрицательные геополитические факторы в последний период стали восприниматься рынком немного спокойнее, что позволяет рублю стремиться к более фундаментально обоснованным уровням, отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его прогнозу, нацвалюта России в мае окажется в коридоре 73,5–74,0 руб. за доллар.

После майских праздников на валютном рынке могут возникнуть предпосылки для ослабления курса доллара, полагает представитель инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. При этом, по его мнению, существенных колебаний курсов наблюдаться не будет.

прогноз рубль курсы валют
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 59549 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 53774 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 45127 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38547 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 30704 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Экономика / Финансовые эксперты представили прогноз курса рубля на май
Рейтинг@Mail.ru