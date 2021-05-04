Египет купил 30 французских истребителей Rafale

Каир, 4 мая. Египет и Франция подписали контракт на поставку 30 истребителей Rafale, объявило Генеральное командование вооруженных сил страны.

Финансирование сделки, заключенной с самолетостроительной компанией Dassault Aviation, реализуется на условиях кредита, предоставленного сроком на 10 лет.

Египет и Франция подписали подобный контракт на поставку 24 самолетов Rafale еще в 2015 году. Истребители характеризуются высокими боевыми возможностями, маневренностью, могут выполнять задачи большой дальности, а также снабжены современной системой радиоэлектронной борьбы.

Стоимость закупаемых вооружений составляет 3,95 миллиарда евро (почти 355,5 млрд рублей. — Прим. ФАН).