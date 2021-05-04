Мэр Махачкалы объяснил причину появления в кранах желтой воды

Махачкала, 4 мая. Глава дагестанской столицы Салман Дадаев объяснил, почему иногда в домах жителей города из кранов идет мутная вода, имеющая желтый оттенок. По словам мэра, первопричина этого лежит в ветхости водопроводных сетей.

Дадаев напомнил, что компания «Махачкалаводоканал» годами не занималась ремонтом и заменой труб. Это в настоящее время приводит к частым прорывам на разных участках, из-за чего, вследствие законов физики, в трубы попадает загрязненная вода.

«Огромная проблема в Махачкале — это ветхость водопроводных сетей. По этой причине происходят частые отключения. Это физика. Представьте, шла вода по трубам, произошел прорыв. Естественно, воду отключают, оставшаяся вода уходит и создает давление в трубе, куда засасывает какие-то грунтовые воды или воды, которые получили загрязнение вокруг этой утечки. Соответственно, это все в трубах и остается. После завершения ремонта вода подается, но требуется время на проток. Вот почему у нас часто бывает желтая вода», — объяснил журналистам глава Махачкалы.

Дадаев отметил, что эта и другие проблемы, связанные с водоснабжением населения будут последовательно решаться. Основа для этого уже заложена, заверил мэр.

Ранее ФАН сообщал, что на загрязненную воду жаловались жители дагестанского Каспийска. В их дома также поступала вода желтого и коричневого цвета.