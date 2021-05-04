Пожарный вывел мужчину из горящего здания под Архангельском

Архангельск, 4 мая. Эвакуировать из горящего здания людей помог сотрудник МЧС, который не был на рабочей смене, однако находился неподалеку от места ЧП.

Пожарный из поселка Боброво Приморского района был на выходном, когда узнал от своих родственников о пожаре. Огонь охватил квартиру в двухэтажном доме на Бобровской улице. Мужчина тут же отправился на место ЧП, потому что был неподалеку.

Там он обнаружил жильца в неадекватном состоянии и вывел его на улицу. Когда на место ЧП приехал отряд пожарных, люди из здания уже были эвакуированы. Специалисты быстро потушили огонь. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.

Похожий случай произошел в Иркутской области. Там местный житель спас ребенка из горящего дома, сообщил ФАН.