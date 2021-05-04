В среду, 5 мая, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится эфир на тему «Когда Украина празднует победу над фашизмом?».

Вот уже седьмой год Украина, копируя старших братьев из ЕС, отмечает день памяти и примирения 8 мая. Эту дату Верховная рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации. Символом 8 мая стал красный мак — во многих западных странах он является данью памяти жертвам всех военных и гражданских вооруженных конфликтов после 1914 года, и Украина скопировала этот символ, как копирует все прочие действия своих старших начальников.

При этом Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива обнародовал данные своего апрельского исследования, согласно которому около 40% украинцев намерены отмечать и 8 мая, и 9 мая. Еще 32% считают, что нужно праздновать 9 мая — День Победы над нацизмом, а меньшинство, 14%, убеждены, что из двух дат в украинском календаре следует оставить одну — день памяти и примирения — 8 мая.

Публицист, автор книги «Украинцы! Мы русские!» Юрий Кот, журналист Игорь Петрашевич и другие эксперты в прямом эфире расскажут читателям ФАН о том, получается ли у западных пропагандистов переформатировать жителей Украины на свой лад.

Прямой эфир пройдет здесь.

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