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Блокадный Ленинград в мобильном приложении обсудят в медиацентре «Патриот»

Общество
Блокадный Ленинград в мобильном приложении обсудят в медиацентре «Патриот»
wikipedia.org  /  Sergey Strunnikov / Общественное достояние

В среду, 5 мая, в 11:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится эфир на тему «Как интересно изложить исторические факты поколению Z».

Мобильное приложение «Слушая сердцем» стало уникальным аудиогидом по мотивам воспоминаний и дневников жителей блокадного Ленинграда. В общей сложности для проекта авторы обещают записать десять аудиоспектаклей про Великую Отечественную войну с участием популярных актеров.

В записи первых спектаклей-променадов уже приняли участие артист Максим Виторган, драматург Александринского театра Татьяна Рахманова, композитор, лауреат премии «Золотая маска» Владимир Раннев, режиссер оригинальных перформансов и лауреат премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич. В дальнейшем авторы аудиогида планируют привлечь к проекту бизнесменов, стримеров, блогеров, не говоря об актерах и деятелях культуры.

О проекте в студии медиацентра «Патриот» расскажет Александр Ананьев, генеральный директор АНО «Военно-патриотический центр «Вымпел-СПб».

Блокадный Ленинград в мобильном приложении обсудят в медиацентре «Патриот»
wikipedia.org  / Sergey Strunnikov / Общественное достояние

Мы обсудим, какие еще достижения научно-технической мысли могут помочь в продвижении достоверных исторических фактов и опровержении мифов о Великой Отечественной войне, которые так популярны на Западе.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

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