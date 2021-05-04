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Таксист помог раскрыть жестокое убийство женщины-инвалида в Адыгее

Происшествия
Таксист помог раскрыть жестокое убийство женщины-инвалида в Адыгее
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Майкоп, 4 мая. Следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства 83-летней женщины. Как стало известно ФАН, посильную помощь в поисках истины оказал водитель такси.

Правоохранители установили, что в ночь на 23 февраля жительница поселка Дружба Кошехабльского района убила свою пожилую мать. Тело родительницы она вывезла в безлюдную местность и бросила на остановке общественного транспорта. После этого ее задержали по горячим следам.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и рассмотрения в суде по существу», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Адыгея Юрий Адактилиди.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в совершении тяжкого преступления.

«Пенсионерка была лежачим человеком. У нее серьезное заболевание, требовался постоянный уход, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — С дочерью, которая помогала престарелой женщине, постоянно возникали конфликты — убитая считала, что дочь за ней плохо ухаживает».

В ту злополучную ночь нервы обвиняемой не выдержали. После очередных нелицеприятных высказываний руки дочери сжались. Она подошла к окну и отодвинула тюль…

«Женщина сорвала с петель материю и подошла к матери. Старушка смотрела на нее подслеповатыми глазами и не понимала, зачем ее дочь подходит к ней с тюлем. Обвиняемая обмотала шею своей жертвы и сдавила ее руками», — дополнил источник.

Когда дело было сделано, женщина обмотала труп матери для маскировки старыми простынями.

«Обвиняемая решила избавиться от трупа с помощью службы такси. Она набрала номер и через пару минут машина ждала ее возле подъезда. Женщина погрузила тело пенсионерки в багажник таксомотора и сообщила водителю адрес», — пояснил источник.

Однако таксист заподозрил что-то неладное. После того как обвиняемая расплатилась за поездку, он тут же сообщил о своих сомнениях в полицию. Стражам порядка понадобилось пару часов, чтобы задержать подозреваемую.

Сейчас жительница Адыгеи находится в следственном изоляторе. Если ее вина будет доказана в суде, то женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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