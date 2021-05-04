СК начал проверку после публикации о падении дерева на людей в Глазове

Глазов, 4 мая. На часть Удмуртии обрушились сильные порывы ветра. Несколько деревьев оказались повалены. По одному из таких фактов СК начал проверку.

В прессе появились сообщения о том, что ветер повалил дерево на пересечении дорог. Оно упало на провода, а неподалеку по тротуару шли женщина и двое детей. В правоохранительных органах считают, что при такой ситуации могла существовать опасность для жизни людей, включая несовершеннолетних.

Специалисты напоминают о правилах безопасности — при сильном ветре рекомендуется находиться на расстоянии от неустойчивых зданий, рекламных баннеров и линий электропередачи.

В Ижевске падение дерева привело к трагедии. Пожилая горожанка получила серьезные травмы и скончалась в медучреждении, сообщал ФАН.