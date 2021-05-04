Актер Валерий Гаркалин назвал желаемый гонорар за съемки в кино

Москва, 4 мая. Звезда комедии «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин рассказал, какое денежное вознаграждение он считает приемлемым за съемки в кино и работу в театре.

Актер не может назвать себя богатым человеком, поскольку предлагаемые ему суммы не соответствуют требованиям артиста. Если говорить о театральной ставке, то она не согласуется с представлениями Гаркалина о достойной оплате труда. В кино же есть возможность заработать больше.

«Мне кажется, причина, по которой меня иногда не приглашали сниматься, была в том, что слишком завышена ставка. Я поклялся не говорить. Вообще все зависит от объема работы: сколько съемочных дней ты будешь работать, сколько потратишь времени и сил», — отметил актер в интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Желаемый гонорар за работу в кино для Гаркалина составляет не менее 150 тысяч рублей за съемочный день. В театре артист хотел бы получать 80 тысяч рублей за спектакль. Гонорар в 50 тысяч актер считает маленьким, а за 40 тысяч он вообще не будет принимать участие в спектакле. По мнению Гаркалина, такие суммы обесценивают его труд.

Валерий Гаркалин признавался, что ему стыдно за некоторые спектакли с его участием. Например, он до сих пор испытывает неприятные эмоции, вспоминая постановку «Прощай, конферансье!».