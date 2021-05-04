Клава Кока примерила свадебное платье и задумалась о замужестве

Москва, 4 мая. Исполнительница хита «Краш» Клава Кока заинтриговала фанатов новым снимком, на котором предстала в белом платье, напоминающем свадебный наряд, и с обручальным кольцом на пальце.

Певица опубликовала в Instagram-аккаунте серию фото и видео в подвенечном платье. Позже звезда похвасталась и кольцом на безымянном пальце правой руки. Фанаты тут же стали гадать: неужели артистка собралась замуж?

На кадрах 24-летняя Клава Кока стоит посреди огромного зала в кружевном платье в пол, а рядом играет оркестр. Звезда выглядит очень нежно и женственно. Однако игривую и дерзкую натуру исполнительницы выдают модные кроссовки на платформе.

«Пацана не скрыть за широкими штанами!» — с юмором подписала один из снимков Клава.

Еще на одном фото крупным планом заметны спортивные носки, на которых красуется надпись: «До встречи на танцполе». В следующей Stories артистка вообще заявила, что задумалась о замужестве.

«Пора походу», — говорится в подписи к ролику.

Поклонники мечутся в догадках, правда ли, что Клава Кока согласилась стать чьей-то женой. Сама певица поделилась, что в скором времени она все сообщит своим фанатам. Многие сошлись во мнении, что звезда просто снимала очередной клип, для которого и примерила свадебное платье, сообщает «Вечерняя Москва».

Клава Кока недавно вернулась с Мальдивских островов, куда внезапно отправилась набираться сил и восстанавливаться после болезни. В соцсети артистка делилась соблазнительными пляжными фото с подписчиками.