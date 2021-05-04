В Китае назвали обесценившее стратегию Пентагона российское оружие

Пекин, 4 мая. Американская наступательная стратегия потеряет свой смысл, когда российские военные получат новейшие ракетные комплексы. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты отмечают, что за последние годы российские специалисты значительно продвинулись в сфере создания ракетного вооружения. В настоящее время в распоряжении Вооруженных сил РФ есть ракеты, которые не имеют аналогов в мире, передает «ПолитРоссия».

Появление межконтинентальной ракеты “Сармат” заставило США вздрогнуть, однако в ближайшее время у России появятся зенитные ракетные комплексы С-500, которые полностью обесценят агрессивную стратегию Пентагона. Комплексы С-500 намного превосходят своих предшественников С-400, которые в настоящее время признаны самыми грозными в мире и пользуются большим спросом на международном рынке.

«Турция даже обидела Соединенные Штаты, купив у России комплексы С-400, и Вашингтон прикладывает все усилия, чтобы помешать другим странам приобрести эти ракеты, понимая, что российское оружие обладает большим сдерживающим потенциалом и представляет угрозу гегемонии США», — напоминают эксперты.

С-500 способны поражать любые цели даже в ближнем космосе. При этом ракеты данного комплекса обладают скоростью, которая позволяет уничтожать любые объекты в околоземном пространстве. По последним данным, комплексы С-500 поступят на вооружение Российской армии уже в 2021 году.

Ранее стало известно, что российские специалисты находятся на финальном этапе создания зенитного ракетного комплекса С-500. В настоящее время осуществляются испытания комплекса, после чего он будет запущен в серийное производство. При этом новейшие ЗРК начнут поступать в распоряжение Вооруженных сил России в 2021 году.