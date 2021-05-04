Франция заявила о рассмотрении новых мер в отношении России

Париж, 4 мая. Участники саммита Евросоюза обсудят все варианты мер в отношении России в конце мая. Об этом проинформировал государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По словам дипломата, французская сторона будет отстаивать «стратегию твердости». На европейском саммите будут рассмотрены все возможные меры в отношении России.

Госсекретарь подчеркнул, что президент Франции также примет участие в саммите ЕС.

Как стало известно ранее, уехавший во Францию россиянин оценил непростую жизнь в Европе.