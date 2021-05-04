Топ-15 лучших фильмов о спорте

Спорт — неотъемлемая часть нашей жизни, а спортивное кино — это увлекательное путешествие в мир триумфа и азарта. В мир, где даже самые смелые мечты воплощаются в жизнь. Представляем вам подборку самых лучших художественных фильмов о спорте, когда-либо снятых.
Гонка (2013)
Биографическая драма о знаменитых гонщиках «Формулы-1», двух непримиримых соперниках — об обаятельном английском плейбое Джеймсе Ханте и дисциплинированном австрийце Ники Лауде. Оба спортсмена, доводя себя до предела физической и психологической выносливости, жаждут триумфа на трассе. У Ханта и Лауды нет права на ошибку, ведь единственный промах может стоить карьеры и даже жизни.
Малышка на миллион
Великолепная спортивная драма от известного режиссера и актера Клинта Иствуда, который сделал из хрупкой красавицы Хилари Суэнк чемпионку по боксу. В центре сюжета покинутый всеми тренер по боксу Фрэнк Данн, в жизни которого неожиданно появляется 31-летняя официантка Мэгги Фицжеральд, мечтающая стать боксером и изменить свою жизнь. Изначально Фрэнк не желает тренировать женщину, но упорство Мэгги заставляет его передумать. Кинокартина «Малышка на миллион» получила восторженные отзывы как от обычных зрителей, так и от критиков. В 2005 году лента завоевала сразу 4 статуэтки престижной кинопремии «Оскар» в номинациях: «лучший режиссер», «лучшая мужская роль второго плана», «лучшая женская роль» и «лучший фильм».
Мирный воин
Еще одна качественная спортивная биографическая драма. История о Дэне Миллмене — талантливом гимнасте, который мечтает выступить на главном спортивном турнире — Олимпийских играх. У молодого человека есть все, но ему еще многому предстоит научиться. Жизнь Дэна переворачивается с ног на голову, когда он знакомится с таинственным незнакомцем по имени Сократ, который учит молодого человека заново мыслить и открывает для него новые вещи, выходящие за границы понимания.
Мы — одна команда
Спортивная драма с Мэттью МакКонахи и Мэттью Фоксом в главных ролях. В 1970 году университетская команда по американскому футболу из небольшого американского городка Хантингтон разбилась в авиакатастрофе. Погибли все 75 человек, находившиеся на борту: спортсмены, тренеры и обслуживающий персонал. Возродить команду после страшной трагедии решил молодой, но дерзкий и настойчивый тренер Джек Ленджиел, но ему придется столкнуться с многочисленными трудностями.
Легенда №17
Известный российский фильм о спорте, прославивший одного из самых талантливых российских актеров Данилу Козловского. В центре сюжета выдающийся советский хоккеист Валерий Харламов, глубоко уважаемый не только в нашей стране, но и в Северной Америке. Путь Харламова к сборной был нелегким, но он того стоил.
1972 год. Весь Советский Союз не спит: в канадском Монреале происходила ожесточенная битва за страну, которая перевернула мировое представление о хоккее. После победы команды СССР над канадцами Харламова, который забросил в матче 2 шайбы, знал весь мир, а все хоккейное сообщество до сих пор преклоняется перед ним.
Джерри Магуайер
Спортивная комедия об уволенном за критику начальства спортивном агенте Джерри Магуайере в исполнении голливудского красавчика Тома Круза. Главный герой решает создать свою фирму, но верят в него лишь два человека — его возлюбленная Дороти и талантливый, но нахальный спортсмен Род Тидвелл, с которым агенту предстоит сотрудничать. Все бы ничего, но Магуайеру вставляют палки в колеса бывшие коллеги по работе. Джерри знает: если он проиграет, то встать на ноги ему не удастся никогда. Хорошая мотивация, не правда ли?
Невидимая сторона
Фильм с прекрасной Сандрой Буллок в главной роли основан на удивительных, но при этом реальных событиях. Главная героиня, молодая и красивая женщина, берет под опеку бездомного, неграмотного, толстого, но добродушного темнокожего подростка. Женщина помогает ему стать спортивной звездой и поступить в престижный университет. За роль в «Невидимой стороне» Сандра Буллок была удостоена престижной кинопремии «Оскар» как лучшая актриса.
Ford против Ferrari
Еще одна реальная история об автоспорте, заслуживающая внимания. Настоящая война двух всемирно известных брендов, конструкторов, гонщиков и менеджеров. Фильм рассказывает не только о спорте, но и о целеустремленности, полной отдаче себя любимому делу, о силе духа, о дружбе, о любви, о семейных ценностях. Ford против Ferrari учит: главное в жизни не победы и кубки, а сила личности и окружающие тебя люди. Кстати, специально для роли в этом фильме мастер перевоплощений Кристиан Бэйл сбросил около 30 кг.
Крутые виражи
Веселая спортивная комедия, основанная на реальных событиях, о четырех бобслеистах из Ямайки. Крепкие парни с нуля создают команду, тренируются на траве в непонятном снаряде и мечтают покорить зимние Олимпийские игры. Не беда, что они никогда не видели снег и не катались на настоящем бобе, ведь это не мешает им покорить весь мир. Чтобы купить боб уже для Олимпиады, спортсменам пришлось организовать вечеринку, на которой они продавали футболки и пели песни Боба Марли.
Тренер Картер
Спортивная биография о нетипичном тренере школьной баскетбольной сборной, в роли которого выступил Сэмюэл Л. Джексон. Уникальная история произошла в 1999 году в небольшом городке в Калифорнии. Наставник команды Кен Картер в середине сезона принял беспрецедентное решение. Он запретил своим игрокам выходить на баскетбольную площадку из-за плохой успеваемости на уроках: доступ в спортзал был закрыт до тех пор, пока юные спортсмены не исправили оценки. Поступок тренера вызвал неоднозначное отношение со стороны как школьного руководства, так и родителей, но, как оказалось, это было лучшее решение Картера.
Рокки
Легендарный американский «Рокки» с не менее легендарным Сильвестром Сталлоне, который не теряет своей популярности и актуальности. Весь сюжет фильма разворачивается вокруг Рокки Бальбоа — застенчивого парня, но чрезвычайно упертого и талантливого боксера, который никогда не жалел себя, что помогло ему подняться с самого дна на вершину славы. В 1977 году фильм стал лауреатом премии «Оскар» в трех номинациях: «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучший монтаж».
Тоня против всех
Правдивая история о взбалмошной и скандальной американской фигуристке с непростой судьбой Тоне Хардинг, образ которой с блеском примерила на себя Марго Робби. Неприятности сваливались на спортсменку одна за другой: тяжелое детство с грозной матерью, которая видела в девочке лишь объект заработка, безденежная юность, ранний брак с проходимцем и необъективно заниженные судьями оценки на соревнованиях, где в первую очередь оценивали не талант девушки, а ее невзрачные для выступлений наряды. Тоня могла стать суперзвездой фигурного катания, но окружение ее полностью сломало.
Невероятный мир глазами Энцо
Трогательное и забавное кино о лабрадоре по кличке Энцо, который обожает автогонки и своего хозяина — начинающего пилота Дэнни. Каждому предстоит своя жизненная гонка, в которой после тяжелого поражения им обязательно нужно вернуться на трассу и пройти ее до самого финиша, какой бы скользкой ни была дорога. В начале фильм предстает доброй и веселой комедией, но дальше перед вами развернется настоящая душераздирающая драма.
Движение Вверх
Российская спортивная биография о легендарной победе советских баскетболистов в финале Олимпийских игр у, казалось бы, непобедимой сборной США. Три секунды, перевернувшие мир, навсегда в сердце у отечественных поклонников не только баскетбола, но и всего спорта. Динамичная и яркая история о безграничном желании победить.
Тайна Аляски
Атмосферный фильм о провинциальных хоккеистах-любителях, получивших шанс сыграть с чемпионской командой Национальной хоккейной лиги New York Rangers и прославить свой маленький городок, затерянный среди белого безмолвия далекой Аляски. Красивая спортивная драма о сплоченности на льду и в жизни, которая доказывает: прежде чем сдаваться, нужно поверить в себя. Сможет ли Рассел Кроу, который научился кататься на хоккейных коньках только во время съемок этого фильма, и его команда противостоять суперзвездам мировой величины?