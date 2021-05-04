Топ-15 лучших фильмов о спорте

Спорт — неотъемлемая часть нашей жизни, а спортивное кино — это увлекательное путешествие в мир триумфа и азарта. В мир, где даже самые смелые мечты воплощаются в жизнь. Представляем вам подборку самых лучших художественных фильмов о спорте, когда-либо снятых.

Гонка (2013)

Биографическая драма о знаменитых гонщиках «Формулы-1», двух непримиримых соперниках — об обаятельном английском плейбое Джеймсе Ханте и дисциплинированном австрийце Ники Лауде. Оба спортсмена, доводя себя до предела физической и психологической выносливости, жаждут триумфа на трассе. У Ханта и Лауды нет права на ошибку, ведь единственный промах может стоить карьеры и даже жизни.

Кадр из фильма «Малышка на миллион» /

Малышка на миллион

Великолепная спортивная драма от известного режиссера и актера Клинта Иствуда, который сделал из хрупкой красавицы Хилари Суэнк чемпионку по боксу. В центре сюжета покинутый всеми тренер по боксу Фрэнк Данн, в жизни которого неожиданно появляется 31-летняя официантка Мэгги Фицжеральд, мечтающая стать боксером и изменить свою жизнь. Изначально Фрэнк не желает тренировать женщину, но упорство Мэгги заставляет его передумать. Кинокартина «Малышка на миллион» получила восторженные отзывы как от обычных зрителей, так и от критиков. В 2005 году лента завоевала сразу 4 статуэтки престижной кинопремии «Оскар» в номинациях: «лучший режиссер», «лучшая мужская роль второго плана», «лучшая женская роль» и «лучший фильм».

Кадр из фильма «Мирный воин» /

Мирный воин

Еще одна качественная спортивная биографическая драма. История о Дэне Миллмене — талантливом гимнасте, который мечтает выступить на главном спортивном турнире — Олимпийских играх. У молодого человека есть все, но ему еще многому предстоит научиться. Жизнь Дэна переворачивается с ног на голову, когда он знакомится с таинственным незнакомцем по имени Сократ, который учит молодого человека заново мыслить и открывает для него новые вещи, выходящие за границы понимания.

Кадр из фильма «Мы — одна команда» /

Мы — одна команда

Спортивная драма с Мэттью МакКонахи и Мэттью Фоксом в главных ролях. В 1970 году университетская команда по американскому футболу из небольшого американского городка Хантингтон разбилась в авиакатастрофе. Погибли все 75 человек, находившиеся на борту: спортсмены, тренеры и обслуживающий персонал. Возродить команду после страшной трагедии решил молодой, но дерзкий и настойчивый тренер Джек Ленджиел, но ему придется столкнуться с многочисленными трудностями.

Кадр из фильма «Легенда №17» /

Легенда №17

Известный российский фильм о спорте, прославивший одного из самых талантливых российских актеров Данилу Козловского. В центре сюжета выдающийся советский хоккеист Валерий Харламов, глубоко уважаемый не только в нашей стране, но и в Северной Америке. Путь Харламова к сборной был нелегким, но он того стоил.

1972 год. Весь Советский Союз не спит: в канадском Монреале происходила ожесточенная битва за страну, которая перевернула мировое представление о хоккее. После победы команды СССР над канадцами Харламова, который забросил в матче 2 шайбы, знал весь мир, а все хоккейное сообщество до сих пор преклоняется перед ним.

Кадр из фильма «Джерри Магуайер» /

Джерри Магуайер

Спортивная комедия об уволенном за критику начальства спортивном агенте Джерри Магуайере в исполнении голливудского красавчика Тома Круза. Главный герой решает создать свою фирму, но верят в него лишь два человека — его возлюбленная Дороти и талантливый, но нахальный спортсмен Род Тидвелл, с которым агенту предстоит сотрудничать. Все бы ничего, но Магуайеру вставляют палки в колеса бывшие коллеги по работе. Джерри знает: если он проиграет, то встать на ноги ему не удастся никогда. Хорошая мотивация, не правда ли?

Кадр из фильма «Невидимая сторона» /

Невидимая сторона

Фильм с прекрасной Сандрой Буллок в главной роли основан на удивительных, но при этом реальных событиях. Главная героиня, молодая и красивая женщина, берет под опеку бездомного, неграмотного, толстого, но добродушного темнокожего подростка. Женщина помогает ему стать спортивной звездой и поступить в престижный университет. За роль в «Невидимой стороне» Сандра Буллок была удостоена престижной кинопремии «Оскар» как лучшая актриса.

Кадр из фильма «Ford против Ferrari» /

Ford против Ferrari

Еще одна реальная история об автоспорте, заслуживающая внимания. Настоящая война двух всемирно известных брендов, конструкторов, гонщиков и менеджеров. Фильм рассказывает не только о спорте, но и о целеустремленности, полной отдаче себя любимому делу, о силе духа, о дружбе, о любви, о семейных ценностях. Ford против Ferrari учит: главное в жизни не победы и кубки, а сила личности и окружающие тебя люди. Кстати, специально для роли в этом фильме мастер перевоплощений Кристиан Бэйл сбросил около 30 кг.

Кадр из фильма «Крутые виражи» /

Крутые виражи

Веселая спортивная комедия, основанная на реальных событиях, о четырех бобслеистах из Ямайки. Крепкие парни с нуля создают команду, тренируются на траве в непонятном снаряде и мечтают покорить зимние Олимпийские игры. Не беда, что они никогда не видели снег и не катались на настоящем бобе, ведь это не мешает им покорить весь мир. Чтобы купить боб уже для Олимпиады, спортсменам пришлось организовать вечеринку, на которой они продавали футболки и пели песни Боба Марли.

Кадр из фильма «Тренер Картер» /

Тренер Картер

Спортивная биография о нетипичном тренере школьной баскетбольной сборной, в роли которого выступил Сэмюэл Л. Джексон. Уникальная история произошла в 1999 году в небольшом городке в Калифорнии. Наставник команды Кен Картер в середине сезона принял беспрецедентное решение. Он запретил своим игрокам выходить на баскетбольную площадку из-за плохой успеваемости на уроках: доступ в спортзал был закрыт до тех пор, пока юные спортсмены не исправили оценки. Поступок тренера вызвал неоднозначное отношение со стороны как школьного руководства, так и родителей, но, как оказалось, это было лучшее решение Картера.

Кадр из фильма «Рокки» /

Рокки

Легендарный американский «Рокки» с не менее легендарным Сильвестром Сталлоне, который не теряет своей популярности и актуальности. Весь сюжет фильма разворачивается вокруг Рокки Бальбоа — застенчивого парня, но чрезвычайно упертого и талантливого боксера, который никогда не жалел себя, что помогло ему подняться с самого дна на вершину славы. В 1977 году фильм стал лауреатом премии «Оскар» в трех номинациях: «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучший монтаж».

Кадр из фильма «Тоня против всех» / Prt Scr

Тоня против всех

Правдивая история о взбалмошной и скандальной американской фигуристке с непростой судьбой Тоне Хардинг, образ которой с блеском примерила на себя Марго Робби. Неприятности сваливались на спортсменку одна за другой: тяжелое детство с грозной матерью, которая видела в девочке лишь объект заработка, безденежная юность, ранний брак с проходимцем и необъективно заниженные судьями оценки на соревнованиях, где в первую очередь оценивали не талант девушки, а ее невзрачные для выступлений наряды. Тоня могла стать суперзвездой фигурного катания, но окружение ее полностью сломало.

Кадр из фильма «Невероятный мир глазами Энцо» /

Невероятный мир глазами Энцо

Трогательное и забавное кино о лабрадоре по кличке Энцо, который обожает автогонки и своего хозяина — начинающего пилота Дэнни. Каждому предстоит своя жизненная гонка, в которой после тяжелого поражения им обязательно нужно вернуться на трассу и пройти ее до самого финиша, какой бы скользкой ни была дорога. В начале фильм предстает доброй и веселой комедией, но дальше перед вами развернется настоящая душераздирающая драма.

Кадр из фильма «Движение вверх» /

Движение Вверх

Российская спортивная биография о легендарной победе советских баскетболистов в финале Олимпийских игр у, казалось бы, непобедимой сборной США. Три секунды, перевернувшие мир, навсегда в сердце у отечественных поклонников не только баскетбола, но и всего спорта. Динамичная и яркая история о безграничном желании победить.

Кадр из фильма «Тайна Аляски» /

Тайна Аляски

Атмосферный фильм о провинциальных хоккеистах-любителях, получивших шанс сыграть с чемпионской командой Национальной хоккейной лиги New York Rangers и прославить свой маленький городок, затерянный среди белого безмолвия далекой Аляски. Красивая спортивная драма о сплоченности на льду и в жизни, которая доказывает: прежде чем сдаваться, нужно поверить в себя. Сможет ли Рассел Кроу, который научился кататься на хоккейных коньках только во время съемок этого фильма, и его команда противостоять суперзвездам мировой величины?