Отец избил резиновым шлангом до потери сознания парня своей дочери в Ижевске

Ижевск, 4 мая. Отец едва не забил до смерти ухажера свей несовершеннолетней дочери в Удмуртии. Как стало известно ФАН, родитель застал их ночью мирно спящими в постели.

Преступление было совершено еще 27апреля, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции Индустриального района Ижевска поступила телефонограмма из медицинского учреждения. В ней указывалось, что в реанимацию местной больницы поступил 16-летний школьник с сильными телесными повреждениями головы и туловища. Стражи порядка выяснили, что мальчика избил отец его 15-летней подружки. 42-летнего мужчину задержали и доставили в отдел для дачи показаний.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

Мужчина признал вину практически во всех инкриминируемых ему эпизодах совершенного преступления.

«Девочка решила познакомить отца со своим новым бойфрендом, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Она привела его на смотрины, и школьник прекрасно пообщался с родителем своей пассии».

После этого подозреваемый ушел в гости к знакомым отмечать день рождения, а парочка уединилась в комнате девушки.

«Парень не хотел уходить домой. Он решил дождаться возвращения родителя подружки. Друзья послушали музыку, выпили чаю. После этого школьница решила лечь спать. Рядом с ней примостился и ее друг, который даже не снял одежду — лишь только носки», — дополнил источник.

Глава семейства возвратился в родные пенаты лишь к часу ночи и в нетрезвом состоянии. Он увидел, как его дочь лежит со свои другом, на пятки которого падал приглушенный свет ночника. Картина не понравилась подвыпившему мужчине, и он с силой швырнул подростка на пол. После этого подозреваемый взял пластмассовый шланг, лежащий в коридоре, который остался после ремонта квартиры и замены труб. Этим предметом мужчина стал бить незваного гостя по голове и туловищу.

«Ошарашенный потерпевший умолял, чтобы ему отдали носки и кроссовки. Но подозреваемый был непреклонен. Школьник выбежал на улицу и смог пройти всего несколько метров. После этого он потерял сознание. Случайные прохожие вызвали ему «скорую», — резюмировал источник.

Подозреваемый не признает только порчу мобильного телефона своей жертвы. Он раньше был судим за применение насилия в отношении полицейского. Соседи характеризуют жителя Ижевска как злобного и неуравновешенного человека. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.