«Без срока давности» ― новый проект донских поисковиков

Ростов-на-Дону, 4 мая. Для большинства ростовчан словосочетание «Миус-Фронт» ― это, в первую очередь, не название поисковой организации, появившейся в Ростове 17 лет назад. Это слезы и боль жителей области, похоронки и забытые подвиги.

Немецкая линия обороны «Миус» протянулась на 104 километра от Таганрога до Донецка (Прим. ФАН − в 1941 году украинский Донецк назывался Сталино), а глубина оборонительных линий местами достигала 11 километров. Вся эта территория была изрыта траншеями, укрепленными блиндажами, дотами и дзотами, плотность которых достигала 20-30 сооружений на квадратный километр.

Чтобы представить сосредоточенную на данной территории мощь немецких войск, достаточно сказать, что эта линия обороны простояла до августа 1943 года, пока войска Южного фронта, в ходе Донбасской наступательной операции, не прорвали линию обороны у поселка Куйбышево.

Дончане с трепетом относятся к воспоминаниям тех лет и чтят память о своих земляках, сложивших свои жизни под Ростовом. Причем многие данные вскрылись только благодаря работе поисковиков из одноименного отряда.

За 17 лет своего существования ростовские поисковики произвели сотни раскопок, их находки постоянно пополняют областной музей краеведения, а сотни тысяч останков бойцов красной армии находят покой при перезахоронениях. Сегодня у поискового объединения «Миус-Фронт» новый проект ― «Без срока давности». Об особенностях новой работы корреспонденту ФАН рассказал руководитель поисковой организации «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

«Для нас это тяжелый проект, так как он связан с жертвами мирного населения. В первую очередь это работа с расстрельными ямами и тайными захоронениями нацистов мирного населения. В последнее время раскопки велись на территории города Сальска, в котором до войны по документам количество населения было 10 тысяч человек. Нацисты расстреливали людей на кирпичном заводе и глиняном карьере недалеко от города, уничтожив 3251 человека из мирного населения», ― отмечает собеседник.

Практически все исследования расстрельных ям проходят после изучения секретных архивных документов и воспоминаний местных жителей. Это огромный пласт работы, который проливает свет на весь ужас войны.

«Помимо Сальска мы проводим раскопки в парке Авиаторов в Ростове, куда фашисты скидывали тела мирных жителей, предварительно посадив их в так называемые душегубки, в ожидании, пока люди не задохнутся. В парке Авиаторов 3500 тысячи людей просто свалено в ямы и лежат там со времен войны», ― говорит Андрей Кудряков.

Останки найденных тел перезахораниваются, но перед тем, как их предать земле по-человечески, эксперты проводят идентификацию ДНК и дают заключение.

«Нельзя сказать, что с проектом «Без срока давности» мы забыли места сражений. В ближайшее время мы планируем найти останки полка ПВО, состоявшего из девушек, погибших под Таганрогом. Их зенитный полк был выставлен заграждением против танковой дивизии СС, которая прошла с победой всю Европу. И только здесь, на Донской земле, встретила яростное сопротивление от ростовских девчонок, ― делится руководитель поискового отряда «Миус-Фронт».

Каждое 9 мая, до коронавирусных ограничений, представители поискового отряда Андрея Кудрякова принимали активное участие в праздничных мероприятиях. Ребята одевались в военную форму армии РККА и возглавляли шествие «Бессмертного полка», проезжая на отреставрированных военных машинах, открывая новую страницу памяти .

В этом году, как ранее сообщало ФАН, шествие «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону отменили.