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«Роствертол» столкнулся с убытками по итогам 2020 года

Экономика
«Роствертол» столкнулся с убытками по итогам 2020 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 мая. Крупнейшее промышленное предприятие «Роствертол» опубликовало финансовую отчетность. Компания, получившая год назад почти 5 млрд рублей прибыли, сообщает об убытках.

Корпорация «Роствертол» получила чистый убыток в размере 1,24 млрд рублей по итогам прошлого года. Активы предприятия упали с 77,8 до 74,2 млрд рублей за год. Общая сумма финансовых обязательств увеличилась с 34,1 млрд рублей до 36,1 млрд рублей, передает «ФедералПресс».

Согласно прошлогоднему отчету, прибыль организации составила 4,6 млрд рублей по итогам 2019 года. По мнению зарубежных аналитиков, снижение спроса на вертолетную технику считается общемировой тенденцией. Следует отметить, что расположенное в Ростовской области предприятие производит и поставляет вертолеты военного и гражданского назначения.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ранее обнародовала информацию о компаниях, которые понесли максимальные убытки за коронавирусный год.

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