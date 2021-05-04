Грузовик раздавил своего водителя на асфальтовом заводе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 мая. Водитель МАЗ погиб под колесами большегруза во время ремонта. Автомобиль начал самопроизвольное движение.

Полиция проводит проверку по факту гибели мужчины в промзоне Аннинского городского поселения. Пострадавший попал под колеса грузовика, который он ремонтировал.

Водитель, находясь за рулем МАЗ, заехал на территорию асфальтобетонного завода, сославшись на то, что ему необходимо отремонтировать транспорт. Гражданин залез под большегруз, который внезапно начал самопроизвольное движение. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

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