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Грузовик раздавил своего водителя на асфальтовом заводе в Ленобласти

Происшествия
Грузовик раздавил своего водителя на асфальтовом заводе в Ленобласти
pxhere.com  /  pxhere.com

Санкт-Петербург, 4 мая. Водитель МАЗ погиб под колесами большегруза во время ремонта. Автомобиль начал самопроизвольное движение.

Полиция проводит проверку по факту гибели мужчины в промзоне Аннинского городского поселения. Пострадавший попал под колеса грузовика, который он ремонтировал.

Водитель, находясь за рулем МАЗ, заехал на территорию асфальтобетонного завода, сославшись на то, что ему необходимо отремонтировать транспорт. Гражданин залез под большегруз, который внезапно начал самопроизвольное движение. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Семь взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Астраханью, писал ФАН.

ленобласть смерть завод грузовик водитель ремонт
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