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Генпрокуратура указала на всплеск преступной активности мигрантов в 2020 году

  /   Обновлено: 04 мая 2021 17:53
Происшествия
Генпрокуратура указала на всплеск преступной активности мигрантов в 2020 году
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Москва, 4 мая. Количество преступлений, совершенных мигрантами в России в 2020 году, существенно увеличилось. Статистику обнародовала Генпрокуратура.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, всплеск преступлений среди данной категории граждан может быть обусловлен потерей работы и отсутствием возможности уехать на родину. В основном иностранные рабочие совершают кражи, тяжкие преступления — редкое явление.

Рост криминальных деяний среди мигрантов отмечали и в МВД. Только за первый квартал зарегистрировано более шести тысяч преступлений, сообщал ФАН.

мигранты генпрокуратура преступление
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