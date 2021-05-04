Генпрокуратура указала на всплеск преступной активности мигрантов в 2020 году

Москва, 4 мая. Количество преступлений, совершенных мигрантами в России в 2020 году, существенно увеличилось. Статистику обнародовала Генпрокуратура.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, всплеск преступлений среди данной категории граждан может быть обусловлен потерей работы и отсутствием возможности уехать на родину. В основном иностранные рабочие совершают кражи, тяжкие преступления — редкое явление.

Рост криминальных деяний среди мигрантов отмечали и в МВД. Только за первый квартал зарегистрировано более шести тысяч преступлений, сообщал ФАН.