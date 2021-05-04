IT-компания выходцев из России привлекла более 250 млн долларов инвестиций

Москва, 4 мая. Компания Acronis привлекла более 250 млн долларов от группы инвесторов во главе CVC Capital Partners. Такие данные приводятся в сообщении организации.

В рамках инвестиционного раунда компания была оценена в 2,5 млрд долларов. Привлеченные деньги пойдут на расширение портфеля продуктов и поддержку партнеров, продвигающих решения компании, говорится в сообщении.

Acronis занимается разработкой продуктов в области защиты данных и кибербезопасности. Компания была основана двумя выходцами из России — Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым. Штаб-квартира Acronis находится в Сингапуре. Компания также имеет офисы в Швейцарии, США, Болгарии и России. Число пользователей услугами Acronis составляет около 5,5 млн.

Гендиректор Positive Technologies Юрий Максимов ранее заявил, что предпочитает считать санкции США против его компании ошибочными. Вашингтон ввел ограничения из-за международной конференции, в которой принимают участие представители правительственных ведомств со всего мира.