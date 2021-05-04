Подольская рассказала о страданиях полугодовалого сына на Мальдивах

Москва, 4 мая. Певица Наталья Подольская и ее супруг музыкант Владимир Пресняков на днях вернулись с Мальдивских островов, куда отправились в обновленном семейном составе.

Подольская не смогла оставить младшего сына, который появился на свет в октябре, и взяла его с собой в отпуск. По словам звезды, полугодовалый Иван отлично перенес дальний перелет. В самолете ребенок почти не плакал, хотя певица опасалась, что малышу будет тяжело на взлете и при посадке, когда сильно закладывает уши.

«Перелет в таком малышковом возрасте проходит намного лучше, чем у деток, которым год и чуть больше. Очень выручает грудное вскармливание. Мой принцип — в любой непонятной ситуации давай грудь», — написала артистка в своем Instagram-аккаунте.

Вскоре после прилета на острова младшему ребенку Подольской и Преснякова стало плохо. Певица считает, что маленький Иван с трудом приспособился к резкой смене климата.

«Об этом я не подумала, и пару первых дней Ваня плакал, и это приносило мне боль», — созналась звезда.

Малышу потребовалась пара дней на акклиматизацию, зато потом Иван привык к яркому солнцу и новой коляске. Его режим постепенно восстановился, и отдых родителей стал комфортным. Подольская в этот раз взяла с собой в отпуск няню. Она решила, что наличие человека, который может присмотреть за детьми, является обязательным для полноценного отпуска.

Недавно Владимир Пресняков опубликовал в своем Instagram-аккаунте свежее фото, которое обескуражило поклонников. Артист немного «психанул» и кардинально поменял имидж.