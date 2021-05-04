Банги, 4 мая. Западные СМИ обеспокоены влиянием России на Центральноафриканскую Республику. Для Европы и США ситуация усугубляется присутствием инструкторов из РФ и их активной помощью властям ЦАР в стабилизации обстановки на территории страны. На фоне этого иностранные журналисты развернули информационную войну против сотрудничества между Москвой и Банги.

Российские инструкторы прибыли в республику по приглашению центральноафриканских властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Их основная задача — обучение личного состава вооруженных сил, которые боролись против конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Поддержка Москвы позволила национальной армии разгромить боевиков и восстановить в ЦАР мир и безопасность. Запад раздражает сразу несколько факторов. Во-первых, он не имел никакого отношения к успехам правительственных сил, а во-вторых, расширилось влияние конкурента: сотрудничество россиян и центральноафриканцев не ограничилось военной сферой.

В связи с этим в иностранных СМИ начали появляться «расследования» о якобы имевших место преступлениях специалистов из РФ. В материалах не предоставлено никаких доказательств голословным обвинениям. Журналисты апеллировали к основанному на фейковых публикациях и показаниях террористов отчету экспертов ООН, который обнародовали в апреле текущего года.

Однако французское издание RFI только 3 мая выпустило «расследование», написанное по лекалу сфабрикованного документа представителей организации. Авторы статьи в очередной раз предприняли попытку демонизировать Россию в глазах международной общественности.

Ангажированность Организации Объединенных Наций и прозападных СМИ подтверждает, что факты многочисленных преступлений со стороны боевиков и иностранных наемников в ЦАР, а также бездействия миротворцев, которые заинтересованы в эскалации обстановки, замалчиваются.

Россия стала фактором, который гарантировал победу правительственных сил над террористами. Теперь основная задача властей — восстановление и рост республики. Москва заявила о готовности принять участие и в этом вопросе.

Ранее столицу РФ посетил министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Паскаль Бида, который встретился с представителями нескольких ведомств и обсудил их участие в ряде проектов. Кроме того, центральноафриканцы заявили, что отдают предпочтение российским инвесторам, хотя желание вложиться в ЦАР проявили в Германии, Норвегии и Англии.