Pandora поддержала тренд по отказу от натуральных алмазов

Копенгаген, 4 мая. Компания по производству ювелирных изделий Pandora отказалась от использования «настоящих» алмазов.

Природные добываемые алмазы больше не будут использовать при производстве ювелирных изделий в компании Pandora. Об этом пишет ТАСС.

Ювелирный дом заявил о полном переходе к использованию в производстве драгоценных камней, которые искусственно выращиваются в специализированных лабораториях.

Известно, что первое производство компания хочет разместить на территории Великобритании. Генеральный директор фирмы Александр Лачик подчеркивает, что компания стремится к тому, чтобы обеспечить себе стабильность и устойчивость. Переход к искусственным камням является частью стратегии Pandora.

Представители компании отмечают, что рост про-экологичных настроений в обществе вместе с появлением большего количества информации о степени загрязнения среды при добыче натуральных алмазов повысил спрос на другие методы добычи камней.

Недавно ученые выдвинули предположение о том, что формирование алмазов на планете происходит благодаря разлому литосферных плит, которые раскалываются, срастаются, а на местах их очередного соприкосновения возникают минералы.