Британские СМИ возмутили читателей снимками «страдающих» гитлеровцев в СССР

Лондон, 4 мая. Британская пресса опубликовала редкие фото гитлеровских войск в Советском Союзе. Читатели подозревают журналистов в попытке вызвать жалость к нацистам.

Фото замерзающих немецких солдат в годы Великой Отечественной войны появилось незадолго до Дня Победы в британском таблоиде Daily Mail. Автор издания Гарри Говард озаглавил ее крайне провокационно, заявив, что гитлеровцы пережили «четыре зимы в аду», «столкнулись с ужасами», а также узнали на практике «сибирский холод».

Снимки, которые таблоид называет редкими, показывают, как нацисты передвигались по СССР в зимнее время. На фото гитлеровцы идут на лыжах, ездят на мотоциклах по заснеженным дорогам, а также пытаются вытолкать танки и грузовики из грязи. В исторической справке автор уточняет, что провал плана «Барбаросса» привел к советскому контрнаступлению, ставшему переломным моментом всей Второй мировой войны.

Британцы в комментариях заподозрили Daily Mail в попытке вызвать сочувствие к нацистским захватчикам. К обсуждению подключились и пользователи из РФ. Также британские читатели называют фиаско Гитлера уроком для всех, кто попытается захватить Россию.

«И никаких фото, на которых немцы вешают и расстреливают мирных жителей, сжигают дотла русские города и деревни? Без этого статья – просто попытка обеления», - пишет bodcb.

«Нам что, надо пожалеть этих бедненьких нацистов? Почему бы не показать фотографии русских детей, которые умирали от голода из-за того, что эти животные пришли на их землю? Эта статья – такой позор! Чья-то пропаганда?» – возмущается Truetomyself2021.

«Ужасы, с которыми столкнулись гитлеровские войска?» Вы действительно такое пишете? Мы должны их жалеть? О, бедные нацисты, такие замерзшие и уставшие после убийства советских детей, надругательств над женщинами, сожжения деревень и создания концлагерей. Что насчет ужасов, которые они совершили? Позор вам за такую публикацию», - написала AlexandraTs.

«Германия абсолютно недооценила народ и природные условия России, к счастью для всех нас», - отмечает SetantaCuchulainn.

«Не стоит связываться с Россией – даже сейчас никто не будет», - предупреждает Joseph Blogs.

«Получили урок от России, который никогда не забудут», - пишет Freespeechgone.

«Не знал, что Сибирь находится западнее Москвы», - пользователь Mike напоминает автору географию России.

«Немцы не дошли даже до Москвы, и совершенно точно даже не приблизились к Сибири», - поддерживает его ihatearmchaircritics.

Россия регулярно публикует новые документы о ВОВ в рамках создания крупнейшего в мире открытого архива о войне. В апреле ФСБ РФ рассекретила факты о преступлениях нацистов на территории Калининграда.