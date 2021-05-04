Фанаты Седоковой обрушились с критикой на певицу из-за фото в дерзком бикини

Москва, 4 мая. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала жаркое фото, на котором позировала в ярко-красном бикини. Однако вместо комплиментов фанатов она получила лишь критику.

Певица на своей странице в Instagram поделилась пикантным снимком. В кадре 38-летняя артистка позирует у бассейна в дерзком красном бикини, которое подчеркивает все изгибы ее тела. Для снимка Седокова выбрала самый выгодный ракурс, чтобы во всей красе продемонстрировать упругие ягодицы.

«Какое твое самое сокровенное желание?» — подписала фото звезда.

Однако большинство подписчиков бывшей участница «ВИА Гры» фотографию раскритиковали в пух и прах. Они посчитали наряд и позу Седоковой чересчур откровенными и даже пошлыми. В комментариях отметили, что не хотят больше смотреть на вульгарные кадры певицы, сделанные с «заднего ракурса».

«Почему все выставляют на показ попы? Это единственное достоинство?»; «Все фото с заднего ракуса! Анна, почему вы постоянно свой зад демонстрируете?»; «Обидно, вы же красивая женщина, а кроме попы и показать-то нечего!» — возмутились фолловеры.

Недавно Седокова стала гостьей шоу «Контакты», где рассказала о своей первой встрече с комиком Русланом Белым. Она призналась, что тогда посчитала его наглецом и пижоном, так как он грубо попросил ее убрать мешавшую ему проехать машину.