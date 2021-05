Российский фонд поможет семье афроамериканца, застреленного полицией в США

Джексонвилл, 4 мая. Полицейские в американском городе Джексонвилл застрелили чернокожего мужчину, прибыв на вызов о домашней ссоре. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) объявил в своем канале Telegram, что готов оказать необходимую правовую поддержку семье жертвы и приступает к изучению дела.

Майкл Хьюз был застрелен офицером полиции 30 марта 2021 года в районе Аргайл-Форест. Правоохранители прибыли из-за сообщений о семейной ссоре между афроамериканцем и его женой. Мужчина отказался подчиниться их приказам, началась потасовка и через минуту он был застрелен.

32-летний отец двоих детей не имел при себе никакого оружия. По версии полиции, во время борьбы он выхватил электрошокер у полицейского по фамилии Винг и применил его против стража порядка. Тот, однако, не был парализован и в ответ выстрелил несколько раз, тяжело ранив Хьюза.

Family identified Michael Hughes as the man shot and killed by an officer with the Jacksonville Sheriff’s Office at the Quality Inn on the Westside today. Family says he wasn’t a violent person, but did say he was emotionally distraught after losing a family member days ago. pic.twitter.com/lh0tZuTejA