Джексонвилл, 4 мая. Полицейские в американском городе Джексонвилл застрелили чернокожего мужчину, прибыв на вызов о домашней ссоре. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) объявил в своем канале Telegram, что готов оказать необходимую правовую поддержку семье жертвы и приступает к изучению дела.

Майкл Хьюз был застрелен офицером полиции 30 марта 2021 года в районе Аргайл-Форест. Правоохранители прибыли из-за сообщений о семейной ссоре между афроамериканцем и его женой. Мужчина отказался подчиниться их приказам, началась потасовка и через минуту он был застрелен.

32-летний отец двоих детей не имел при себе никакого оружия. По версии полиции, во время борьбы он выхватил электрошокер у полицейского по фамилии Винг и применил его против стража порядка. Тот, однако, не был парализован и в ответ выстрелил несколько раз, тяжело ранив Хьюза.

Family identified Michael Hughes as the man shot and killed by an officer with the Jacksonville Sheriff’s Office at the Quality Inn on the Westside today. Family says he wasn’t a violent person, but did say he was emotionally distraught after losing a family member days ago. pic.twitter.com/lh0tZuTejA — Christy Turner (@ChristyANJax) March 31, 2021

Показания очевидцев противоречат заявлениям полиции: по словам человека, который был на месте убийства, Хьюз не пытался отобрать и применить тазер против полицейского — он отбивал его рукой, чтобы самому не попасть под удар электрошокера. В ответ полицейский дважды выстрелил ему в ноги — мужчина был ранен, дезориентирован и не мог сопротивляться.

Вслед за этим, по словам очевидца, Майкла Хьюза вывели из комнаты отеля — и в это время офицер Винг еще три раза выстрелил в афроамериканца, убив его.

Адвокат семьи убитого Марван Поттер считает, что полиция скрывает важную часть доказательств — видеозаписи одной из нательных камер полицейских, и одной из камер безопасности отеля . Якобы одна из нательных камер «отключилась», а другая «упала на землю». Полиция отказалась обнародовать видео, в которых запечатлено то, что происходило, когда Хьюза вывели из комнаты отеля Quality Inn. В записях нательных камер нет выстрелов, которыми была убита жертва.

Кроме того, полиция в своих действиях не учла психологическое состояние мужчины, который страдал от расстройства психики.

Полицейский, застреливший Хьюза, был отправлен в административный отпуск на время расследования. Девушка убитого (именно с ней он ругался в номере мотеля) настаивает, что мужчина не представлял опасности для полицейских, которые убили его.

В российском Фонде борьбы с репрессиями считают случившееся очевидным случаем полицейского насилия. Инициативная группа обратилась за разъяснениями к президенту и высокопоставленным чиновникам в США (госсекретарю и генпрокурору). ФБР, созданный при участии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, считает своей миссию борьбу с полицейским насилием и несправедливостью во всем мире и готов оказать необходимую правовую и информационную помощь родным и близким убитого полицией Майкла Хьюза.