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Российский фонд поможет семье афроамериканца, застреленного полицией в США

Весь мир
Российский фонд поможет семье афроамериканца, застреленного полицией в США
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Джексонвилл, 4 мая. Полицейские в американском городе Джексонвилл застрелили чернокожего мужчину, прибыв на вызов о домашней ссоре. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) объявил в своем канале Telegram, что готов оказать необходимую правовую поддержку семье жертвы и приступает к изучению дела.

Майкл Хьюз был застрелен офицером полиции 30 марта 2021 года в районе Аргайл-Форест. Правоохранители прибыли из-за сообщений о семейной ссоре между афроамериканцем и его женой. Мужчина отказался подчиниться их приказам, началась потасовка и через минуту он был застрелен.

32-летний отец двоих детей не имел при себе никакого оружия. По версии полиции, во время борьбы он выхватил электрошокер у полицейского по фамилии Винг и применил его против стража порядка. Тот, однако, не был парализован и в ответ выстрелил несколько раз, тяжело ранив Хьюза.

Показания очевидцев противоречат заявлениям полиции: по словам человека, который был на месте убийства, Хьюз не пытался отобрать и применить тазер против полицейского — он отбивал его рукой, чтобы самому не попасть под удар электрошокера. В ответ полицейский дважды выстрелил ему в ноги — мужчина был ранен, дезориентирован и не мог сопротивляться.

Вслед за этим, по словам очевидца, Майкла Хьюза вывели из комнаты отеля — и в это время офицер Винг еще три раза выстрелил в афроамериканца, убив его.

Адвокат семьи убитого Марван Поттер считает, что полиция скрывает важную часть доказательств — видеозаписи одной из нательных камер полицейских, и одной из камер безопасности отеля . Якобы одна из нательных камер «отключилась», а другая «упала на землю». Полиция отказалась обнародовать видео, в которых запечатлено то, что происходило, когда Хьюза вывели из комнаты отеля Quality Inn. В записях нательных камер нет выстрелов, которыми была убита жертва.

Кроме того, полиция в своих действиях не учла психологическое состояние мужчины, который страдал от расстройства психики.

Полицейский, застреливший Хьюза, был отправлен в административный отпуск на время расследования. Девушка убитого (именно с ней он ругался в номере мотеля) настаивает, что мужчина не представлял опасности для полицейских, которые убили его.

В российском Фонде борьбы с репрессиями считают случившееся очевидным случаем полицейского насилия. Инициативная группа обратилась за разъяснениями к президенту и высокопоставленным чиновникам в США (госсекретарю и генпрокурору). ФБР, созданный при участии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, считает своей миссию борьбу с полицейским насилием и несправедливостью во всем мире и готов оказать необходимую правовую и информационную помощь родным и близким убитого полицией Майкла Хьюза.

полицейское насилие в США Майкл Хьюз
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