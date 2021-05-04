Россиян из группы риска предложили прививать от COVID-19 перед выпиской из стационара

Москва, 4 мая. Добровольную вакцинацию от коронавируса перед выпиской из стационара для лиц из группы риска предложил ввести министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Пожилые люди и пациенты с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями должны прививаться от COVID-19 в комфортных условиях. Например, можно проводить вакцинацию на добровольной основе для таких граждан перед выпиской со стационарного лечения, объяснил Мурашко.

Медучреждения и скорая помощь в России продолжат работать в усиленном режиме до конца майских праздников, добавил министр на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавируса.