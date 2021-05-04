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Актер мюзиклов Иван Ожогин рассказал, как смог прокормить семью во время пандемии

  /   Обновлено: 04 мая 2021 17:33
Общество
Актер мюзиклов Иван Ожогин рассказал, как смог прокормить семью во время пандемии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 мая. Звезда мюзикла «Бал вампиров» Иван Ожогин рассказал, как ему удалось пережить пандемию коронавируса и справиться с трудностями 2020 года.

Как и у многих других артистов, у певца возникли финансовые сложности в связи с ограничениями концертной деятельности. Однако Ожогин нашел способ заработка в пандемию.

«Я один из первых актеров мюзиклов, который делал онлайн-концерты во время карантина. Когда ничего не работало, мы продавали билеты на закрытые ссылки для просмотра концертов, и это давало возможность хоть как-то сводить концы с концами и худо-бедно кормить семью», — поделился артист во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Предыдущий год стал для актера мюзиклов нелегким, однако он все равно вспоминает это время с благодарностью и позитивом. Певец смог уделить больше времени себе. Сейчас у артиста много различных планов.

«Он (2020 год. — Прим. ФАН) дал мне возможность заняться собой и собственным здоровьем, спортом, набегать достаточное количество километров и готовиться к полумарафонам. А сейчас я уже готовлюсь к марафону», — сказал Ожогин.

Пресс-конференция Медиагруппы «Патриот» посвящена особенностям современного российского мюзикла. Например, Ожогин объяснил в пресс-центре, чем отечественные постановки отличаются от западных.

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