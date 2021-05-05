Индия инвестирует в Великобританию один миллиард фунтов стерлингов

США, Великобритания, Узбекистан и другие страны отправляют в Индию медицинскую помощь; индийские инвестиции в Великобританию создадут в государстве 6500 рабочих мест; оппозиция и активисты требуют отчетности о распределении средств медицинской помощи; почему отдельные штаты ввели карантин, а страна все еще нет; в апреле Индия потеряла около семи миллионов рабочих мест; медицинский советник президента Джо Байдена рекомендует Индии ввести общенациональный локдаун — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия получила 17 партий медицинской помощи от разных стран

В период с 24 апреля по 2 мая Индия получила 17 партий медицинской помощи, включая основное оборудование, такое как кислородные концентраторы, баллоны с медицинским кислородом, аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, а также противовирусные препараты, наборы быстрого обнаружения COVID-19, пульсоксиметры, маски N95 и средства индивидуальной защиты по меньшей мере из 14 стран.

Великобритания первой отправила свою партию медицинской помощи в Индию 24 апреля. В нее входили 95 кислородных концентраторов, 20 вентиляторов и сопутствующее оборудование.

За Великобританией последовал Сингапур, который отправил 256 кислородных баллонов 28 мая, в то время как государственные и частные больницы Индии одна за другой сообщали о нехватке медицинского кислорода для критических пациентов.

Singapore govt sends 256 oxygen cylinders to India as coronavirus aid, hails the "close relationship" between the two countries.https://t.co/uD0GNMnkSz — Business Standard (@bsindia) April 28, 2021

Россия также оказала помощь Индии, направив кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы и по меньшей мере 200 000 упаковок противовирусного препарата «Фавипиравир», используемого для лечения коронавируса.

Румыния отправила 75 кислородных баллонов и 80 кислородных концентраторов.

Самая большая партия помощи пока что поступила из США и Объединенных Арабских Эмиратов. Соединенные Штаты отправили 714 301 набор для быстрого обнаружения коронавируса, 125 000 флаконов лекарства «Ремдесивир», 994 800 масок N95, помимо кислородных баллонов в двух отдельных партиях, в то время как ОАЭ ввезли 480 вентиляторов, 1 707 600 масок и тысячи комплектов СИЗ.

Другие страны, которые помогли Индии во время кризиса, — это Ирландия, Таиланд, Германия, Франция, Узбекистан и Тайвань.

В последние 16 лет Индия ни разу не принимала международную помощь, придерживаясь стратегии самостоятельного решения своих проблем. До этого Нью-Дели неоднократно получал поддержку от иностранных правительств, в частности, во время таких природных катаклизмов, как землетрясения в Уттаркаши (1991), Латуре (1993) и Гуджарате (2001), Бенгальский циклон (2002) и наводнения в Бихаре (июль 2004).

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Именно после цунами в декабре 2004 года тогдашний премьер-министр Манмохан Сингх сказал:

«Мы чувствуем, что можем справиться с ситуацией самостоятельно, но мы примем помощь, если потребуется».

Это был «переломный момент» для политики Индии по получению гуманитарной поддержки в случае стихийных бедствий.

Совсем недавно, в августе 2018 года, после наводнения в Керале, когда ОАЭ предложили финансовую помощь для восстановления штата, Нью-Дели исключил любое международное участие и ясно дал понять, что будет удовлетворять потребности штата в помощи и восстановлении за счет «внутренних усилий». Тогда эта позиция привела к серьезному конфликту между столицей Индии и правительством штата.

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Большая доля исторической иронии заключается в том, что премьер-министр Нарендра Моди, сделавший слоган «самостоятельная Индия» одним из флагманов своей политики, должен был согласиться на вмешательство международного сообщества в ситуацию.

Пока что единственной страной, чью помощь Нью-Дели не принял, остается Пакистан. Внутри- и внешнеполитические, экономические, социальные последствия этого кризиса окажут самое серьезное влияние на положение в стране. На выборах 2024 года Нарендру Моди ждет жаркая битва, если он не уйдет в отставку раньше под давлением общественности.

Как распределяется иностранная медицинская помощь?

Вопрос о прозрачности в распространении Индией материалов о помощи первыми подняли средства массовой информации в США. В ответ представитель американского посольства в Нью-Дели сказал:

«По мере поступления каждой партии из США USAID передает право собственности на переданные материалы по их прибытии правительству Индии через индийскую организацию Красного Креста».

Пресс-секретарь добавил:

«Мы направляем вас в правительство Индии для получения информации о размещении и использовании этих материалов после их передачи».

Аналогичный запрос — сделать прозрачной информацию о распределении поступившей иностранной помощи — представила оппозиционная партия «Индийский Национальный Конгресс».

Where are Covid-19 foreign aid supplies going? Opposition asks Centre to make details public. https://t.co/QfjgYiAt7I — Rahul Kanwal (@rahulkanwal) May 4, 2021

Пока что очень мало официальных данных о распределении полученного оборудования и других материалов. Франция и Италия — единственные страны, которые указали, куда пойдет часть поставляемого ими оборудования. Восемь французских установок по производству кислорода распределяются между больницами в Дели, Харьяне и Телангане, в то время как итальянский завод по производству кислорода направится в одну из больниц в Грейтер-Нойде, штат Уттар-Прадеш.

Министерство иностранных дел заявило, что за распределение поставок отвечает уполномоченная группа министров и старших должностных лиц.

Как только иностранная помощь прибывает в индийский аэропорт, она передается Индийскому обществу Красного Креста, которое получает все поставки от имени правительства. Затем поставки обрабатываются Красным Крестом, Министерством здравоохранения Индии и государственной компанией HLL Lifecare, отвечающей за закупку и складирование медикаментов для правительства.

A shipment of ventilators, donated by the US-India Chamber of Commerce DFW, to the Indian Red Cross, were transported from Chicago to Delhi on flight UA898. This is the first of several efforts we will be taking to support India. pic.twitter.com/9hAuEsovGC — United Airlines (@united) April 29, 2021

Великобритания и Индия на пути к соглашению о свободной торговле

Лондон и Нью-Дели объявили об инвестициях в частный сектор в размере 1 млрд фунтов стерлингов (1,39 млрд долларов) и обязались добиваться заключения соглашения о свободной торговле. Это произошло на прошедшей неделе в преддверии виртуальной встречи премьер-министра Бориса Джонсона с индийским лидером Нарендрой Моди.

Встреча заменяет личный визит, который Джонсон планировал совершить в прошлом месяце, чтобы углубить сотрудничество с Индией. Великобритания ищет новых торговых партнеров после выхода из Европейского союза. Визит был отменен из-за резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Индии.

«Как и все аспекты отношений между Великобританией и Индией, экономические связи между нашими странами делают наши народы сильнее и увереннее», — сказал Борис Джонсон в официальном заявлении.

Великобритания получила 533 млн фунтов (739,2 млн долларов) индийских инвестиций, в том числе 240 млн (332,8 млн долларов) от Института сыворотки Индии для производства вакцин и 446 млн фунтов (618,5 млн долларов) через экспортные сделки для британских предприятий.

Ожидается, что благодаря этим инвестициям в Великобритании появится более 6500 рабочих мест.

Обе страны также планируют создать «Расширенное торговое партнерство», которое снимет экспортные барьеры на различные товары, начиная от британских яблок и заканчивая медицинскими приборами, и откроют сектор юридических услуг Индии для британских фирм.

Партнерство рассматривается как шаг к полномасштабному соглашению о свободной торговле, которое, как надеется Великобритания, к 2030 году удвоит двустороннюю торговлю с ее нынешнего уровня примерно в 23 млрд фунтов стерлингов (31,9 млрд долларов) в год.

Становление Индии как крупного инвестора в Великобританию знаменует собой важную веху в постколониальном развитии страны, что в менее тяжелые времена вызвало бы массу одобрительных комментариев в местных СМИ. Но пока что Индия борется с пандемией, растущей безработицей и падением экономики, и эта победа внешней политики Нарендры Моди вызывает противоречивые чувства.

В Индии растет безработица

Согласно данным частной исследовательской фирмы «Центр мониторинга индийской экономики», безработица в стране в марте 2021 года выросла до 7,97% с 6,5%, при этом в апреле было потеряно еще более семи миллионов рабочих мест.

India’s unemployment rate rose to a four-month high of nearly 8% in April, with more than 7 million jobs lost https://t.co/GBir0ymt27 pic.twitter.com/mE30k0BW79 — Bloomberg Markets (@markets) May 3, 2021

Уровень безработицы в Индии в апреле увеличился до четырехмесячного максимума, почти на 8%, и прогноз ситуации остается пессимистичным. Администрации индийских штатов продлевают местные карантины, чтобы сдержать рекордный всплеск случаев заражения COVID-19.

Премьер-министр Нарендра Моди, объявивший в марте 2020 года о строгом общенациональном карантине, который привел к потере миллионов рабочих мест и рекордному сокращению экономического производства, теперь призывает штаты использовать жесткие меры только в крайнем случае. Местные администрации были вынуждены расширить ограничения, поскольку инфраструктура здравоохранения страны не может справиться с потоком случаев заражения вирусом, что ставит под угрозу зарождающееся восстановление экономики.

Слабый прогноз занятости вызывает сомнения в том, есть ли у Индии шансы достичь в этом году двузначного экономического роста.

Barclays Bank понизил свой прогноз развития Индии на один процентный пункт, до 10%.

«Растет неопределенность в отношении числа случаев заболевания и смертельных исходов. Замедление вакцинации также вредит перспективам восстановления Индии», — отметил экономист Рахул Баджория в исследовательской записке.

Будет ли введен общенациональный карантин?

Центральное правительство Индии со всех сторон получает призывы, советы и требования ввести общенациональный карантин по примеру прошлого года.

Первым к этому призвал советник президента США по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи.

«Закройте страну на несколько недель… держитесь, заботьтесь друг о друге, мы дождемся нормальной жизни», — сказал он.

Fauci suggests a few weeks' lockdown in India to break chain of coronavirus transmission



Read: https://t.co/tuohjl1EKR pic.twitter.com/PQohh7rFnn — The Times Of India (@timesofindia) May 1, 2021

«Не нужно закрываться на шесть месяцев. Вы можете закрыться на несколько недель, потому что… хорошо известно из опыта других стран, что блокировка, безусловно, мешает динамике вирусной вспышки, и вы можете помешать непрерывности и передаче инфекции», — сказал доктор Фаучи.

Верховный суд Индии также призвал Нью-Дели и штаты «рассмотреть вопрос о введении блокировки, чтобы разорвать цепь (заражения. — прим. редакции) в интересах общественного благосостояния». К Верховному суду присоединилась Федерация всех индийских торговцев.

Представитель организации заявил, что 67% людей, участвовавших в проведенном онлайн-опросе, высказались за общенациональный карантин. Национальный президент федерации B. C. Бхартия и генеральный секретарь Правин Ханделвал обратились к премьер-министру Моди с просьбой немедленно ввести блокировку. Представители Федерации всех индийских торговцев заверили, что, если правительство объявит о национальном карантине, торговое сообщество обеспечит доступность и поставку товаров первой необходимости, как в прошлом году.

И, наконец, к общенациональному карантину стала призывать политическая оппозиция. Лидер партии «Индийский Национальный Конгресс» Рахул Ганди заявил, что «полный карантин — это единственный путь. Правительство не замечает этого».

GOI doesn’t get it.



The only way to stop the spread of Corona now is a full lockdown- with the protection of NYAY for the vulnerable sections.



GOI’s inaction is killing many innocent people. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2021

Нечеткая позиция Нью-Дели выглядит странно, учитывая, что в прошлом году национальный локдаун был введен при всего лишь 500 активных случаев заражения. Тот факт, что сейчас Нарендра Моди оставил на усмотрение штатов, объявлять или нет локдауны, наводит на мысль, что он устраняется от этой экономически тяжелой меры и не хочет нести связанные с ней репутационные риски. Однако, если в ближайшие дни кривая заражений не пойдет вниз, введение общенационального локдауна выглядит более чем возможным.